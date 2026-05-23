Aires rocieros afloran en la romería más flamenca de Cañizal

La romería flamenca de Cañizal se ha consolidado como una cita ineludible para los aficionados a una tradición muy arraigada en el sur de España, pero que en los últimos años se ha extendido a otros puntos de la geografía nacional, incluida la provincia de Zamora.

En su quinta edición, la romería de Cañizal ha reunido este sábado a más de 300 personas y numerosas mujeres lucieron vestidos de flamenca y mantones, mientras que otras optaron por decorar su pelo con vistosas flores.

Carla Araujo, Héctor Araujo y Silvia Sánchez, son los promotores de una iniciativa que, en cada edición, logra reunir a los vecinos de Cañizal y de otros pueblos cercanos, que se suman a la fiesta y disfrutan de su ambiente de hermandad.

Actividades

De hecho, la romería propicia el reencuentro de numerosos aficionados de diferentes edades, desde niños hasta personas de avanzada edad, que disfrutan del amplio programa de actividades. Como ya es tradición, la romería fue inaugurada con un paseo a caballo hasta la ermita, en la que los asistentes fueron convidados a pastas y limonadas.

Acto seguido, compartieron un vermú musical en el frontón, amenizado por el grupo "Azukiki", que dio paso a una paellada. La romería prosiguió con una exhibición de baile, a cargo del grupo de sevillanas "Alma y duende" de Salamanca.

Posteriormente, la fiesta se trasladó al salón de actos, en el que tuvieron lugar las actuaciones de "Aguita Salá" y "Al Son". La fiesta será clausurada con una cena y la música del DJ Raúl Bailos.