Villalcampo y Carbajosa luchan contra la turbidez del agua del Duero

El Ayuntamiento de Villalcampo (Carbajosa de Alba) afrontará a corto y medio plazo nuevas mejoras estructurales con vistas a mejorar en la medida de lo posible el suministro domiciliario de agua potable en cantidad y en calidad las 24 horas del día y los 365 días del año.

Las principales actuaciones a corto plazo se centrarán en la mejora de las estaciones depuradoras de agua potable con una inversión en su conjunto de 96.062 euros, contándose para ello con la cofinanciación de la Diputación de Zamora.

La Corporación Municipal ha dado luz verde a la aprobación del proyecto técnico de la estación depuradora de agua potable en Villalcampo que, redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos Eduardo Vida; contará con un presupuesto base de licitación de 48.135 euros.

Eduardo Vida es también el autor del proyecto técnico de la mejora de la estación depuradora de agua potable en el anejo de Carbajosa de Alba, donde el presupuesto base de licitación se ha establecido en 47.927 euros.

La Diputación de Zamora tiene previsto invertir 227.000 euros en diferentes estaciones de tratamiento de agua potable con tomas en embalses con vistas a resolver los problemas de turbidez en sus tomas de agua del río Duero (Villalcampo, Carbajosa de Alba y Fermoselle) y en el río Esla (Salto de Ricobayo), San Pedro de la Nave Almendra y Palacios del Pan. La institución provincial aporta el 90% y los ayuntamientos el 10% restante.

En 2024 Villalcampo ya actuó en la mejora del depósito de almacenamiento y distribución de agua con una inversión de 111.925 euros dentro del Fondo de Cooperación Local de la Diputación de Zamora y de la Junta de Castilla y León. Las obras en aquella ocasión se centraron en la reparación del aljibe elevado que se usa como depósito de agua tratada que suministra a las viviendas, trabajos que se centraron en la limpieza e impermeabilización interior mediante resina y fibra de vidrio, instalación de escaleras de subida y respiradero.

Al mismo tiempo se construía un nuevo depósito de agua bruta al que llega el agua desde la toma en el río Duero (Salto de Villalcampo) para proceder a su posterior tratamiento. Un depósito de hormigón armado, dividido en dos compartimentos, con capacidad para almacenar 300.000 litros de agua suficientes para garantizar el suministro a la población. Está situado en las cercanías de la Estación de Tratamiento de Agua Potable.