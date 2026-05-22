Denuncia por el uso irregular de herbicidas en una carretera de Sanabria

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado una denuncia administrativa ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora por la presunta aplicación irregular de productos fitosanitarios en los márgenes de la carretera provincial ZA-L-2693, a su paso por la localidad de Castellanos, perteneciente al municipio de Puebla de Sanabria.

Según recoge la denuncia, miembros de la formación detectaron y documentaron el pasado 15 de mayo la presencia de una franja de vegetación “completamente necrosada” en arcenes y cunetas de la vía, con hojas y tallos secos de color marrón a lo largo del margen de la carretera. UPL considera que este patrón sería compatible con la aplicación de herbicidas totales no selectivos, como el glifosato u otros productos similares.

La formación sostiene que no se apreciaban signos de quema, desbroce mecánico o actuación con desbrozadora, por lo que descarta otros métodos de control de la vegetación. Además, advierte de que la zona afectada se encuentra próxima a arroyos y cauces menores, y que las cunetas de la carretera pueden actuar como colectores de escorrentía superficial hacia esos cursos de agua.

UPL señala en su escrito que Sanabria es una comarca de “alto valor ecológico”, con espacios naturales protegidos y recursos hídricos de especial relevancia, por lo que entiende que el posible impacto ambiental de la actuación denunciada podría ser mayor.

La denuncia apunta a la Diputación Provincial de Zamora como administración responsable de la carretera ZA-L-2693 y, por tanto, de los trabajos de mantenimiento y conservación de sus márgenes. No obstante, la formación pide que se determine si la ejecución material de los trabajos correspondió a una empresa contratista o a un servicio propio.

Entre las actuaciones solicitadas, UPL reclama que la Junta admita la denuncia e inicie un expediente de investigación y, en su caso, sancionador. También pide una inspección sobre el terreno para verificar los hechos, comprobar la extensión de la zona afectada y tomar muestras de suelo, agua y vegetación que permitan identificar los productos empleados.

La formación solicita igualmente que se requiera a la Diputación Provincial información sobre la empresa o servicio responsable, las fichas técnicas y de seguridad de los fitosanitarios utilizados, la acreditación del carné de manipulador del personal interviniente y el registro de tratamientos exigido por la normativa.

En caso de confirmarse una infracción, UPL pide que se impongan las sanciones administrativas correspondientes y que se ordene la restauración ambiental de la zona, incluida la retirada de la vegetación afectada y la revegetación con especies autóctonas.

La denuncia, firmada en Zamora el 21 de mayo de 2026 por el Comité Provincial de UPL y por Manuel Herrero Alonso, solicita además que se dé traslado de los hechos a la Confederación Hidrográfica del Duero y al Seprona de la Guardia Civil para que actúen en el ámbito de sus respectivas competencias.