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UGT carga contra la Junta por las medidas contra los incendios: "en vez de evitar el riesgo, lo potencia"

El sindicato denuncia que la Administración regional parece no comprender la gravedad de la situación forestal ni meteorológica y advierte del peligro de que se repitan fuegos de sexta generación

Incendio registrado en Porto de Sanabria el pasado verano.

Incendio registrado en Porto de Sanabria el pasado verano. / Araceli Saavedra / LZA

M. J. Cachazo

UGT Servicios Públicos Castilla y León ha denunciado este viernes que la Junta de Castilla y León parece no comprender la gravedad de la situación forestal ni meteorológica en la comunidad y que las medidas que adopta en esta materia, "en vez de evitar el riesgo de incendios, lo potencian".

El sindicato justifica sus críticas en que la Consejería de Medio Ambiente ha dictado en las últimas horas la instrucción denominada "Aviso por previsión meteorológica adversa", en la que se proponen una serie de medidas para prevenir "el riesgo de moderado a extremo" del peligro de incendios en los próximos días.

Este peligro deriva, como puntualizó UGT, de una situación meteorológica muy desfavorable, con una DANA en el oeste peninsular, una previsión de temperaturas muy altas y niveles de humedad relativa muy bajos, así como de tormentas con aparato eléctrico y rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora en las zonas de tormenta.

Ante esta situación, el sindicato ha cuestionado que las medidas planteadas desde la Consejería se limiten a “aumentar la vigilancia, primar la celeridad y la contundencia en el primer ataque, acelerar el despacho de medios aéreos y cuadrillas helitransportadas, gestionar adecuadamente los medios aéreos en los incendios o extremar la vigilancia en zonas cercanas al monte".

Virulencia

En este sentido, el vicesecretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Carlos Arenas, ha remarcado que, con las actuaciones previstas por la Junta, "es imposible paliar la virulencia de los incendios que podrían llegar a producirse ante esta situación climática”.

Además, ha criticado la "incapacidad" de la Junta a la hora de cambiar de actitud y adoptar medidas contra los incendios ante una situación meteorológica que se repite respecto al pasado año y, por tanto, el riesgo de que se produzcan fuegos de sexta generación es el mismo".

Por otra parte, para el agente medioambiental y delegado de UGT en Salamanca, Francisco Comuñas, es “incomprensible” que ante estas previsiones meteorológicas de los próximos días “no se declare el peligro alto de incendios” y que se adopten las medidas que, por otra parte, están previstas en la propia normativa de la Junta de Castilla y León.

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Así, en su opinión, deberían incrementarse las guardias, cubrir todos los puestos vacantes y aumentar la plantilla y comenzar de forma inmediata el trabajo de vigilancia en las torretas, además de prohibir ya todos los trabajos silvícolas con herramientas en los montes y zonas de riesgo.

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