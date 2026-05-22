Las prácticas salen del aula de institutos de Puebla de Sanabria y Zamora al ecosistema

Alumnos del Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria y del IES María de Molina de Zamora compartieron este viernes una jornada de puertas abiertas para participar de las actividades del Ciclo Formativo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre.

Los estudiantes también asistieron a una demostración de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, aunque este ciclo superior no se imparte en Puebla. Profesores y monitores trasladaron el aula al medio natural “privilegiado” de este centro educativo.

Rutas ecuestres, escalada, medio acuático, bicicletas y acondicionamiento físico fueron algunas de las “asignaturas” en práctica en este aula. Los alumnos y profesores del centro zamorano llevan 3 cursos acercándose a las instalaciones de Puebla para estas convivencias, en esta ocasión 47 alumnos y 2 profesores de Educación Física. Los alumnos sanabreses que cursan del ciclo se convierten por un día en monitores de las actividades.

En el campo de fútbol, el protagonista fue “Califa” el caballo trasladado para las clases de equitación. César Mañanes del centro Los Rosales de Benavente impartió la clase base de equitación. Los alumnos además aprenden, dentro de esta especialidad, los cuidados y mantenimiento del caballo, organizar grupos y diseñar rutas por el entorno. Salto y doma clásica son otras de las especialidades en el mundo de la hípica que se enseñan en el centro de Benavente.

Escalada

El polideportivo del IES sanabrés recibió a los alumnos con un rocódromo apto para todas las capacidades. Desde colocarse los arneses de seguridad, hasta escalar haciendo sobre todo fuerza en las piernas más que en los brazos, son técnicas básicas de esta primera “lección” de escalada, donde se hace la demostración de descenso con seguridad.

Canoas, tablas de paddel surf y la novedad de las bicicletas de agua colonizan las aguas del río Tera en plena jornada escolar, con los alumnos en prácticas siguiendo las indicaciones de seguridad de los monitores.

Yennifer Sebastián señala la buena disponibilidad de los alumnos ante este examen peculiar. Desde hace tres cursos la empresa Valle del Tera Experiences enseña a los alumnos desde coger un remo a mantener el equilibrio en la tabla para disfrutar del agua en un día veraniego.

Con un recorrido en bicicleta, desde el centro a la cola del embalse de Puebla, los estudiantes preparan otras de las modalidades deportivas y de ocio que se desarrollan en este ciclo medio que lidera el IES de Puebla.