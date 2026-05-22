Una ONU de 20 nacionalidades en las aulas del IES Valverde de Lucerna de Puebla

Alumnos, profesores y padres del IES Valverde de Lucerna de Sanabria celebraron el Día Internacional de la Diversidad Cultural con una Jornada Intercultural, protagonizada por alumnos de distintos países que cursan sus estudios. Hasta 20 nacionalidades estuvieron representadas por sus “embajadores” en esta muestra de la interculturalidad congregada en el patio de la Escuela Hogar.

Los embajadores se prepararon a fondo la presentación de los aspectos más sobresalientes de sus países de origen o bien de los países de origen de su familia, del país que abría el recorrido Ucrania, y el que cerraba Rumanía, pero dando la vuelta al mundo. Cultura, monumentos, fiestas y tradiciones, gastronomía, medioambiente, ciudades, lengua, monedas, se reflejaron en los trabajos de los alumnos. El primer ejemplo de convivencia fueron los tres países que abrían la presentación: Ucrania, Rusia y Polonia con sus tres embajadores Rubén, Sofie y David respectivamente. Para Rubén que lleva 13 años en España, la preferencia de su país es “la comida” aunque destacan las prendas tradicionales hechas a mano que adornan su mesa y la geografía de los Cárpatos al lago Synevyr.

David explica las fiestas de Polonia, la fiesta de la Independencia del 11 de noviembre, y la fiesta de la Cosecha en otoño. Los alumnos que terminan el 12 curso de ESO en su país visten un traje tradicional e interpretan una danza “muy difícil”. Sofía presenta la gastronomía y la fauna de Rusia, y su clima “hay mucha nieve”. Moscú, San Petesburgo, Vladivostok son las grandes ciudades culturales. Su familia es originaria de la zona de Kazan.

No faltó una representación de China y su embajador, Iván. España se presentó con dos embajadoras Nayara y Lucía que hicieron hincapié en la gastronomía. Desde San Salvador, capital de El Salvador, Diego muestra las dos monedas: el colón moneda oficial y el dólar como moneda de uso. Su bandera tiene mucho simbolismo, cinco estrellas y cinco banderas por los cinco países que forma Centroamérica, el gorro frigio de la Revolución francesa y la fecha de independencia, 1821, además del azul de sus dos océanos.

El recorrido por Brasil tuvo embajadora de excepción, Sandy, que entre la diversidad de ecosistemas señala “el pantanal que es peligroso pero es muy bonito”. El deporte y los deportistas conocidos como Pelé son parte de su cultura y de mundo en general. Hay una selección de platos como la farofa hecha con maíz. La mejor ciudad Río de Janeiro y São Paulo, y su lugar de procedencia Itaipulândia, “vivía cerca de un parque acuático en Paraná” cerca de la frontera con Paraguay. Lo más conocido de su cultura es “el Carnaval”.

Mhilay, Sofía y Estefani compartieron la “embajada” de Colombia resumiendo datos de su historia, como la Gran Colombia que formaban Venezuela, Cuba y Colombia, hasta la separación de los tres países actuales. Bogotá, Cartagena, Medellín son ciudades que ellas destacan y con mucho énfasis cuentan que “puedes hacer cualquier plan” que no hay aburrimiento posible. Otro dato relevante es la “protección de las comunidades indígenas que son muy importantes. Hay una ley que no las puedes tocar porque son muy especiales para nosotros”. Uno de los rasgos de la sociedad es su “humildad” y su solidaridad como comunidad.

Valeria presenta el país de Cabo Verde, origen familiar paterno, con sus playas como Mindelo y San Vicente. La bandera caboverdiana tiene 10 estrellas que representan las 10 islas del archipiélago. El “uril” es un juego tradicional que se juega en un tablero con agujeros donde gana el que más piedras consigue recoger.

Rubén y Nahuel representan a Chile, el país más largo y angosto del continente americano, con paisajes y construcciones llamativas como la isla de Pascua. Para Beatrice lo más representativo de Italia, es la herencia de Roma, el arte y la gastronomía. Mateo reconoce que lo más conocido de Argentina, además de sus figuras como Messi y Maradona, “son las expresiones y el lenguaje que rápidamente reconoces a un argentino”. Las cataratas de Iguazú “es una de las siete maravillas naturales del mundo”, como contraste “la cordillera de Los Andes”.

Gael es el embajador de Francia, país de sus abuelos, que ha visitado de niño y con ganas de regresar. El recorrido por su geografía y su cultura pasan del Mont Blanc, la ciudad de París hasta los dulces “macarrons” o el “foie”. De Portugal, Amaya y Diana, destacan que precisamente el Puente de Don Luis de Oporto fue construido por las mismas personas que levantaron la Torre Eiffel. Natas, caldo verde, las tradicionales máscaras de Podence, el lince ibérico, Elvira Fortunato, son algunos exponentes de su cultura.

El recorrido pasa por Venezuela con el Salto del Ángel de 979, la cascada más alta del mundo, que explica Greimar; Marruecos con sus embajadores Laila y Mohamed que recogen a figura de Serge Haroche un premio Novel de Física. Soksut es el nombre de su ciudad donde se celebra un gran mercado semanal.

Tania es una de las alumnas que más se ha preparado la presentación de su país, Perú, donde albergan una de las maravillas del mundo “Machu Picchu”. Una curiosidad sorprendente son las 4.000 variedades de patata que se cultivan y que “comiendo todos los días una variedad se tardarían 12 años en probarlas todas”. Este país tiene 47 bioclimas de los 127 reconocidos en todo el mundo. Sus ecosistemas van desde la selva al desierto. Es el primer exportador de lana de llama del mundo.

De María Auxiliadora en Paraguay es oriunda parte de la familia de Víctor, que señala este país como “líder en la producción de energía eléctrica en Sudamérica gracias a las cascadas Itaipú”. Entre sus fiestas están la Virgen de Caaupé, Semana Santa, San Juan y el día de la Independencia de España. La moneda nacional es el guaraní, algunos alumnos como él muestran las monedas de su país.

De Suiza, su embajadora Clara, destaca “el paisaje monumental”, sus glaciares, la arquitectura típica de los pueblos de montaña. Un rasgo social es “el trabajo es lo más importante allí. Aquí sales por la tarde a tomar un café con una amiga pero allí no”. El idioma oficial es el alemán pero hay regiones que son francoparlantes e italoparlantes.

La República Dominicana tiene tres embajadores: Santiago, John Elking y Víctor Miguel, destacando sus playas y un clima tropical. Y Rumanía cierra la visita mundial a esta pequeña ONU estudiantil. Es Deniz quien presenta el país más conocido por el Conde Drácula, los Cárpatos y añade Tulca la ciudad paterna.