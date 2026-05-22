La Junta invirtió el pasado año 1,2 millones de euros en la conservación y mejora del Parque del Lago de Sanabria

El Patronato del Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto se ha reunido este viernes bajo la presidencia del delegado territorial, Fernando Prada, para analizar, entre otros asuntos, la memoria correspondiente al año 2025. Durante este periodo, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, destinó un total de 1.220.569 euros a actuaciones vinculadas a la conservación, mejora y mantenimiento de este espacio natural protegido.

Las inversiones desarrolladas permitieron ejecutar trabajos selvícolas preventivos de incendios, actuaciones para la recuperación y conservación de especies protegidas, mejoras de infraestructuras de uso público y proyectos destinados a compatibilizar la actividad ganadera con la conservación ambiental. Además, la Junta continúa reforzando el desarrollo socioeconómico de los municipios integrados en el entorno del espacio protegido mediante las ayudas a las Zonas de Influencia Socioeconómica (ZIS).

En este marco, los municipios de Cobreros, Galende, Porto y Trefacio reciben un total de 146.401 euros destinados a actuaciones de mejora del medio natural, calidad ambiental y entorno urbano, así como proyectos de adecuación del entorno rural, conservación del patrimonio y promoción de iniciativas vinculadas al turismo sostenible. Estas ayudas constituyen un apoyo adicional para las entidades locales, favoreciendo la mejora de servicios e infraestructuras y contribuyendo al impulso económico de la comarca.

Turismo

El Parque Natural registró durante 2025 un total de 616.725 visitantes, una cifra que vuelve a situar a este espacio protegido como uno de los principales referentes turísticos de Castilla y León. Los meses de julio y agosto continuaron concentrando la mayor afluencia, con cerca de 291.000 visitantes entre ambos periodos.

En cuanto a la Casa del Parque, recibió un total de 18.638 visitantes durante el pasado año. El perfil mayoritario continúa siendo el de público adulto y familiar procedente principalmente de Castilla y León y Madrid, junto con una destacada presencia de visitantes portugueses y franceses.

Entre las principales actuaciones desarrolladas destacan la mejora de hábitats de la perdiz pardilla, medidas de apoyo a la actividad ganadera y actuaciones destinadas a reducir daños ocasionados por la fauna silvestre. También se desarrollaron proyectos de restauración hidrológica y actuaciones para mejorar la resiliencia ambiental del territorio.

En materia de conservación continuaron los trabajos para la recuperación de la náyade de río, especie catalogada en peligro de extinción, mediante actuaciones de reproducción, seguimiento y refuerzo poblacional. Paralelamente, se mantuvieron campañas de control de especies invasoras como el visón americano y el cangrejo señal, junto con el seguimiento de diferentes especies de fauna silvestre presentes en el Parque Natural.

Calidad del agua del Lago

Desde la perspectiva hidrobiológica, el Lago de Sanabria el año pasado se mantuvo en términos generales con una buena calidad de sus aguas y conservó características propias de una masa de agua oligotrófica. Sin embargo, desde finales de 2025 y debido a las intensas precipitaciones, se ha producido un incremento en la entrada de nutrientes derivados del incendio en la alta sierra, reduciéndose el nivel de transparencia del agua del Lago hasta los 2,5 metros. Los profesionales del laboratorio limnológico, que son los encargados del seguimiento físico químico de las aguas del Lago, señalan que, en principio, la calidad del agua no sería un problema para el baño.

En el ámbito de la prevención y restauración ambiental, uno de los hechos más relevantes de 2025 fue el incendio de Porto-La Baña, que tuvo repercusiones ambientales, económicas y sociales y motivó la puesta en marcha de actuaciones extraordinarias de recuperación. Estas medidas, orientadas a restaurar hábitats y recuperar infraestructuras, continuarán desarrollándose durante este año.

El Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto continúa consolidando su papel en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del medio rural, reforzando su capacidad de respuesta ante nuevos retos ambientales y contribuyendo al impulso económico y social de la comarca.