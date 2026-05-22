¿Estás interesado en trabajar como voluntario ayudando a aves silvestres en Zamora? La Junta abre el plazo para este verano

El Centro de Recepción de Fauna de Villaralbo vuelve a abrir sus puertas al voluntariado. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha abierto el plazo de inscripción para los programas de voluntariado ambiental 2026 para ayudar en las labores de alimentación, mantenimiento y atención.

En concreto, el programa permitirá a los seleccionados participar en labores tan diversas como procurar la alimentación de pollos huérfanos, el adecuado mantenimiento de instalaciones, preparación de alimentos y enriquecimiento ambiental con vistas a mejorar el bienestar de los animales.

Los interesados podrán optar bien por el centro ubicado a escasos kilómetros de la ciudad de Zamora o por los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) ubicados de Valladolid y Burgos. La duración del programa se extenderá desde el 3 de julio hasta el próximo 8 de septiembre en turnos de mañana (9:00 a 14:00 h) y tarde (14:30 a 19:30 h).

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de mayo si bien, en el caso de que no se hayan cubierto las plazas, se podrán recibir inscripciones hasta diez días antes del inicio de cada turno. Una vez finalizado el periodo de voluntariado, se expedirá un certificado que se entregará a los voluntarios que hayan participado.)

Entre las especies predominantes que son atendidas por los voluntarios se encuentran los vencejos, golondrinas, aviones y un gran número de paseriformes y fringílidos de diferentes especies, tales como gorriones, jilgueros, pardillos, verderones y colirrojos, entre otros.

Estos programas de voluntariado, que cumplen su tercera edición en Zamora (Valladolid cuenta con la mayor experiencia al ser su sexta convocatoria) tienen como objetivo involucrar a la ciudadanía en la conservación de la fauna autóctona a través de tareas de cuidado, rehabilitación y enriquecimiento ambiental.

Más allá de desempeñar una función asistencial, estos Centros realizan una cumplen también una labor preventiva y de sensibilización, contribuyendo a mejorar el conocimiento sobre las principales amenazas que afectan a la fauna silvestre y fomentando la colaboración ciudadana en su protección.

Los interesados deberán descargar el formulario que encontrarán en la web de Patrimonio Natural (www.patrimonionatural.org) y enviarlo al centro correspondiente. En el caso de Zamora, deberá realizarse al correo cras.zamora@patrimonionatural.org indicando el asunto: *VOLUNTARIADO 26 + nombre y apellido*.

Criterios de selección

Los interesados deberán ser mayores de 18 años y mostrar una motivación por la recuperación de fauna silvestre autóctona y las ganas de aprender y el interés por el medio natural serán otros factores que se valorarán positivamente.

Para un correcto funcionamiento del voluntariado, la disponibilidad mínima será de 14 días, en turno de mañana o de tarde. Asimismo, estarán tutelados por el personal de los centros, quienes serán los encargados de asignar las funciones a cada una de las personas participantes.

Se realizará una selección de aquellos que cumplan el perfil buscado entre todas las solicitudes presentadas para este programa de voluntariado, dando preferencia a las de mayor duración y priorizando a los solicitantes que hayan participado anteriormente en el voluntariado del CRAS o en otros centros de recuperación.

Más de 8.335 animales atendidos en 2025

A lo largo de 2025, la Red de Centros de Recuperación de Castilla y León ha registrado un total de 8.335 entradas, de las cuales 7.664 corresponden a ejemplares de fauna silvestre, lo que supone el 94 % del total.

Las principales causas de ingreso son la recogida de pollos y crías (34,1 %) y los traumatismos de origen desconocido (16,2 %), lo que pone de manifiesto la importancia de la sensibilización ciudadana y la intervención temprana.

La recogida de los animales se realiza mayoritariamente por celadores de medio ambiente y técnicos de la Consejería (52 %), seguida de la colaboración de particulares (30 %), con un aumento significativo de avisos durante los meses de primavera y verano.