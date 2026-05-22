Estos cinco pueblos de Zamora recibirán ayudas para la modernización y renovación de parques eólicos y centrales hidroeléctricas
El parque eólico de Nerea de Pedralba de la Pradería será uno de los mayores beneficiados de la partida de ayudas a nivel nacional y el que más cuantía recibirá en Castilla y León
Efe
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha asignado 62,48 millones de euros para ocho proyectos de parques eólicos y dieciséis de centrales hidroeléctricas en Castilla y León, una de las autonomías que concentra el 55 % de las actuaciones junto a Galicia y Andalucía.
Según la resolución provisional que ha publicado este viernes el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio, en total se han asignado 512 millones de euros para 149 proyectos (80 para la modernización de generadores y 69 para la renovación tecnológica de las plantas hidroeléctricas de hasta 50 MW).
Estos proyectos se concentran en las provincias de Soria (Las Aldehuelas, Beratón, Trévago, Veldegeña, Gormaz, Vozmediano); León (Castropodame, Vegaquemada, Santa Colomba de Curueño y Villablino); Burgos (dos en Poza de la Sal y otro en Valle de Sedano); Zamora (Pedralba de la Pradería, Pías, dos en Cernadilla, Calzadilla de Tera y Cordiñanes); Palencia, con dos en Dueñas; otros dos en El Tiemblo (Ávila), uno en Pelayos (Salamanca) y otro, en Valladolid.
La iniciativa que recibirá el mayor volumen de ayudas es la repotenciación del parque eólico Los Llanos, de Naturgy y situada en Casares (Málaga), con 18,6 millones de euros.
En Castilla y León, la repotenciación del parque eólico Nerea de Pedralba de la Pradería (Zamora) es el proyecto que más fondos recibirá: 14,6 millones de euros.
Además, el 65 % de los expedientes seleccionados provisionalmente incluyen almacenamiento hibridado, sumando un total de 2 gigavatios hora (GWh) de capacidad y 3,3 gigavatios (GW) de potencia de generación.
Las iniciativas que, una vez superado el periodo de alegaciones, resulten beneficiarias deberán estar ejecutadas antes del 30 de junio de 2030, con posibilidad de ampliación hasta el 31 de diciembre de ese año.
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