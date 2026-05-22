Del campo al Senado: las mujeres rurales de Afammer conocen el funcionamiento de la Cámara Alta
La visita contó con la presencia de los senadores populares Natalia Ucero y Fernando Martínez-Maíllo y la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla
E. V.
Conocer el funcionamiento del Senado desde dentro. Era el objetivo de la última visita realizada por un grupo de mujeres rurales de la provincia organizada por Afammer Zamora a la capital, bajo la supervisión de su presidenta, Clarisa Rodríguez.
La visita contó con el recibimiento de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, y la presencia de los senadores zamoranos Natalia Ucero y Fernando Martínez-Maíllo.
La actividad permitió a las mujeres conocer las diferentes dependencias de la Cámara Alta, desde el salón de plenos al antiguo salón de sesiones de 1820 dotado de una disposición de corte británico, pasando por la biblioteca y el salón de los pasos perdidos. Una oportunidad también para reivindicar las necesidades que tienen los municipios más despoblados y envejecidos.
La llegada a la capital arrancó con la bienvenida y posterior visita guiada por parte de los voluntarios de Ceate (la Confederación de Aulas de la Tercera Edad) al "Madrid de los Austrias". Posteriormente, las mujeres se desplazaron hasta el Palacio del Senado, ubicado en la plaza de la Marina Española, en presencia de la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla.
La jornada finalizó con una visita a la galería de las colecciones reales, el nuevo museo de Patrimonio Nacional, situado en el corazón de Madrid junto al Palacio Real.
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