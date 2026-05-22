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La antigua posada de arrieros a la venta en Bermillo de Sayago en la que vivió un famoso antropólogo y visitó el embajador de Perú en España

La casona se organiza en dos plantas, cuatro dormitorios y un baño a través de sus casi 300 metros cuadrados

Fachada de la vivienda a la venta.

Fachada de la vivienda a la venta. / Tucasa.com

Abril Oliva

En pleno centro de Bermillo de Sayago está a la venta una vivienda con historia. Se trata de la casa en la que vivió el afamado antropólogo peruano José María Arguedas Altamirano en el año 1958. Fue precisamente este motivo el que llevó hace siete años al embajador de Perú en España, Claudio de la Puente Ribeyro, a visitar esta antigua posada para arrieros.

La vivienda, actualmente en desuso, se encuentra a la venta en Tucasa.com al precio de 36.000 euros y es ideal para quienes buscan un proyecto de reforma con encanto en un entorno tranquilo pero bien comunicado en la provincia de Zamora.

Casa a la venta en Bermillo.

Casa a la venta en Bermillo. / Tucasa.com

Casi 300 metros cuadrados

La casona tiene exactamente 272 metros cuadrados y conserva ese aire tradicional de antigua posada. El inmueble posee infinitas posibilidades de redistribución y en la actualidad se organiza en dos plantas, cuatro dormitorios, un baño, salón, cocina independiente y hall, lo que la convierte en una base sólida para diseñar una vivienda amplia y personalizada.

Antigua cocina para reformar.

Antigua cocina para reformar. / Tucasa.com

Su ubicación es otro de sus puntos fuertes. Situada en el núcleo del municipio, dispone de todos los servicios a mano: supermercados, bares, centros educativos y sanitarios, además de zonas verdes y espacios abiertos característicos de la comarca de Sayago.

La vivienda destaca por su luminosidad y vistas despejadas, en una zona de paso pero tranquila, ideal tanto como segunda residencia como para quienes buscan alejarse del ritmo de la ciudad sin renunciar a comodidades.

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