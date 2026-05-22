De Aliste a Londres, concienciados frente al fuego

Aprender a manejar una manguera o conocer los protocolos básicos de actuación, todo a través de actividades prácticas y dinámicas adaptadas a su edad. Son algunas de las aptitudes que han desarrollado esta semana el grupo de alumnos procedentes del Parwood Primary School de Londres en su visita al parque de bomberos Tierras de Aliste del Consorcio Provincial de Zamora.

La visita permitió a los 14 escolares británicos (acompañados por cuatro docentes) conocer de primera mano el trabajo que desempeñan los profesionales del servicio de emergencias, así como los distintos vehículos, equipos y materiales empleados en las intervenciones diarias.

Una jornada de aprendizaje y demostración en la que los bomberos enseñaron a los alumnos el funcionamiento de parte del equipamiento y la importancia de la prevención y de la seguridad ciudadana a través del juego.

Visita de alumnos del Parwood Primary School de Londres al parque de bomberos Tierras de Aliste. / Diputación de Zamora

La actividad despertó un gran interés entre los pequeños (y no tan pequeños), que disfrutaron de una tarde diferente de aprendizaje, convivencia y diversión, llevándose un magnífico recuerdo de su paso por el Parque Tierras de Aliste y del trabajo desarrollado por los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades de intercambio cultural desarrolladas en Alcañices, favoreciendo experiencias enriquecedoras que permiten estrechar lazos entre jóvenes de distintos países y dar a conocer servicios esenciales para el medio rural zamorano.