Alerta por el mayor riesgo de incendios forestales: la Junta adopta "medidas extraordinarias" de prevención y seguridad

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta ha emitido un aviso ante la previsión de un mayor riesgo de incendios en Castilla y León, que estima entre moderado y extremo, por las condiciones meteorológicas “desfavorables”, que se extenderán desde este viernes hasta el 29 de mayo.

Por este motivo, la Junta extremará la vigilancia, especialmente el domingo y el lunes, así como el día 27 de mayo, en la zona centro-sur de la comunidad. De hecho, la Consejería de Medio Ambiente ha reconocido que la “situación sinóptica es muy desfavorable, con una DANA situada el oeste de la península que arrastrará vientos sur desecantes y capacidades convectivas".

Del mismo modo, se esperan “anomalías en positivo” muy marcadas en cuanto a las temperaturas, con máximas de hasta 33 grados, y otras “en negativo” por las humedades relativas. Además, a lo largo de los próximos días se esperan tormentas en el oeste y el norte de la comunidad, acompañadas de aparato eléctrico, así como rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora en las zonas en las que podrían registrarse tormentas.

Por los motivos expuestos, la Junta prevé que “aumenten considerablemente el número de incendios y su superficie”, por lo que ha establecido medidas extraordinarias de prevención y seguridad.

Primer ataque

Entre otras medidas, se aumentará la vigilancia a través del estado de "alerta máxima" de los puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas, agentes medioambientales y celadores, además de conferir prioridad en las tácticas de extinción a la celeridad y la contundencia en el primer ataque, sin perjuicio de las medidas elementales de seguridad para minimizar en lo posible la extensión de los frentes.

Otra de las medidas extraordinarias se basa en acelerar el despacho de medios aéreos y cuadrillas helitransportadas ante los avisos de humo, además de extremar la vigilancia en zonas cercanas al monte en las se esté cosechando, en las que se tendrá que suspender la actividad cuando la velocidad del viento supere los 30 kilómetros por hora y la temperatura supere los 30 grados.