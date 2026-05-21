Trefacio, nuevo beneficiario de las ayudas por las inundaciones de febrero

El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva partida de ayudas a municipios afectados por las inundaciones del pasado mes de febrero. Un listo al que este jueves se suma el municipio zamorano de Trefacio junto a los de Vizcaínos (Segovia), Navarredondilla (Ávila) y Melgar de Arriba (Valladolid) que recibirán ayudas por un importe total cercano a los 110.000 euros.

Las subvenciones, gestionadas por la Consejería de la Presidencia, buscan avanzar en la recuperación de servicios municipales de carácter general afectados por las crecidas y facilitar el restablecimiento de la normalidad en las localidades afectadas. En concreto, permitirán afrontar gastos derivados de los daños ocasionados en infraestructuras, edificios y equipamientos públicos.

En el caso del municipio de Trefacio, la partida concedida es de 4.000 euros que se destinarán a trabajos de reparación en edificios municipales, incluidas actuaciones sobre maquinaria y pintura. Por orden, será el municipio burgalés de Vizaínos el que más aportación y que se traducirá en una ayuda superior a los 49.000 euros destinados al suministro de maquinaria y herramientas necesarias para afrontar los daños ocasionados, entre ellas un dumper, motosierras, una motobomba y una desbrozadora.

Le seguirá en la provincia de Ávila, Navarredondilla con casi 48.000 euros en concepto de reparación de distintas instalaciones municipales afectadas por las inundaciones. Entre las actuaciones previstas figuran trabajos de arreglo de pavimentos y zonas exteriores, reparación de puertas, sustitución de equipos averiados en la depuradora y reposición de mobiliario municipal.

Por último, Melgar de Arriba contará con una ayuda cercana a 8.500 euros para reponer maquinaria de hostelería y restaurar el sistema eléctrico de un edificio municipal afectado por la crecida del río Cea.

La Junta de Castilla y León añade que estas ayudas forman parte de las diferentes actuaciones impulsadas para atender a los municipios afectados por las inundaciones registradas a comienzos de año, al tiempo que ha remarcado su compromiso a la hora de trabajar de forma coordinada y ágil para garantizar que las ayudas lleguen con rapidez y eficacia.