El secretario de Manzanal de Arriba, premiado por su labor en la transformación energética local

El secretario-interventor del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba, José Luis González Delgado, ha sido distinguido en los Premios a la Excelencia en la Habilitación Nacional 2026, otorgados por la Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital).

El galardón reconoce su trayectoria profesional, compromiso con la administración local y el trabajo desarrollado en materia de innovación energética y sostenibilidad, tanto desde el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba como en su labor como socio fundador e interventor de la primera Cooperativa Europea de Usuarios y Consumidores Efiduero SCEL.

Se trata de una distinción que pone en valor el impulso al autoconsumo compartido, la movilidad eléctrica y la gestión de la demanda energética en los municipios integrados en la Comunidad Energética Efiduero SCEL en el marco de las provincias de Zamora, Salamanca y el norte de Portugal.

El acto de entrega, celebrado el pasado 16 de mayo en el Centro de Congresos de Valladolid, contó con la presencia de la presidenta de Cosital, Pilar Ortega Jiménez, interventora general adjunta de la Diputación de León, encargada de entregar los galardones. Los premios han reconocido a su vez la labor de José Ignacio García Martínez, Director General de Asistencia a Municipios (SAM) Diputación de Granada, por su impulso en la creación y consolidación de comunidades energéticas tanto en la provincia Cacereña como en el territorio de Efiduero SCEL.

Principales actuaciones promovidas

Durante los últimos años, el municipio de Manzanal de Arriba se ha convertido en un referente en eficiencia energética y transición ecológica en el ámbito rural. Algunas de las últimas actuaciones promovidas con el apoyo de la corporación municipal incluyen la sustitución del 100% del alumbrado público por iluminación LED (culminada en el año 2013), la instalación de cinco plantas fotovoltaicas destinadas al autoconsumo compartido, la puesta en marcha de tres puntos de recarga para vehículos eléctricos, la eliminación de combustibles fósiles para la calefacción de los edificios públicos y se ha renovado por completo la flota municipal mediante vehículos 100 % eléctricos dentro del programa DUS 5000.

A estas actuaciones se suma la adecuación de la casa consistorial para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, trasladando las oficinas de atención al público a la planta baja dentro del proyecto PIREP.

Los Premios a la Excelencia en la Habilitación Nacional distinguen cada año a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que sobresalen por su contribución a la modernización de la gestión pública y la mejora de los servicios municipales.