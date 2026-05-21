El estado de la rivera de Villamor de Cadozos llega a la Fiscalía Provincial

La asociación Villamor de Cadozos ha llevado finalmente el estado de la rivera ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Zamora. En su escrito, solicita que se practiquen las diligencias de investigación oportunas a fin de determinar el alcance de la "grave situación de deterioro ambiental, posible contaminación y riesgo para la salud pública" existente en la rivera que cruza el casco urbano de esta pedanía perteneciente al municipio de Bermillo de Sayago.

El documento, registrado en sede electrónica en el día de ayer miércoles 20 de mayo, llega tras vencer el plazo de 15 días otorgado a la responsable de la Confederación Hidrográfica del Duero –mediante requerimiento formal– de cara a garantizar las necesarias actuaciones de limpieza e intervención en la red de saneamiento por las filtraciones de las aguas fecales y su vertido directo al cauce.

La asociación, que representa a más de medio centenar de socios entre vecinos y población que residen estacionalmente en esta localidad sayaguesa, lamenta que "la única vía y esperanza" resida en la "súplica de la defensa legal ante la incapacidad de las administraciones a la hora de dar una solución".

La exposición de motivos, desglosada en ocho puntos, pone en conocimiento de la Fiscalía la situación de dejadez en la limpieza y mantenimiento de la rivera que se ha prolongado durante 25 años y que podría estar ocasionando "riesgos ambientales, sanitarios y de contaminación del dominio público hidráulico".

La finalidad que persigue el escrito es que el órgano encargado de ejercer las funciones del Ministerio Fiscal en el ámbito de la provincia investigue la situación denunciada, valorando "la existencia de posibles vertidos contaminantes al dominio público hidráulico y sus eventuales consecuencias medioambientales y sanitarios". Al tiempo, pide que se "determinen las responsabilidades y actuaciones oportunas" con vistas a garantizar la adecuada protección de los recursos y la recuperación de los ecosistemas, fauna y vegetación de un espacio natural emblemático de la comarca.

Será ahora la Fiscalía Provincial la encargada de requerir a las diferentes administraciones competentes (CHD, Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Bermillo y Somacyl) información sobre las actuaciones implementadas en el cauce urbano así como en la red de tuberías de desagües que se encuentran sumergidas en el mismo.

Por último, la asociación se pone a disposición del Ministerio Fiscal para aportar cuanta documentación sea precisa a fin de facilitar el adecuado curso de la investigación.