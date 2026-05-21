El Plan de Tierra de Campos incorporará ayudas de 15.000 euros para 40 emprendedores locales

El Consejo de Gobierno ha aprobado una aportación de 600.000 euros a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (Fafecyl) que permitirá financiar la convocatoria de subvenciones de 15.000 euros para apoyar el emprendimiento local en el ámbito de Tierra de Campos en las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora. Un montante del que podrán beneficiarse 40 nuevos emprendedores y que se enmarca dentro del Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos.

Esta aportación dineraria se suma a la realizada en octubre de 2024 que ascendió a 1.105.000 euros a Fafecyl y que ya se ha concretado en ayudas a 66 emprendedores, el desarrollo de una plataforma web y una estrategia turística para Tierra de Campos. Asimismo, la Junta ha destinado un millón de euros con el mismo objetivo en el Plan Socioeconómico de La Raya de Salamanca y Zamora.

El Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos, aprobado por la Junta en noviembre de 2024 es el primer plan que incluye actuaciones en 206 municipios de las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora, con el objetivo de impulsar el crecimiento industrial de la zona para poner en valor sus los recursos endógenos; reforzar la colaboración institucional para implantar y financiar los proyectos que se acuerde desarrollar; impulsar medidas que estimulen la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la economía circular; e incorporar nuevos planteamiento que modernicen el tejido productivo y contribuyan al reto demográfico.

La Justa de Castilla y León destaca que, para la puesta en marcha de esta línea de ayudas para nuevos emprendedores, es necesaria la colaboración de una entidad como la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León con amplia experiencia en la tramitación y gestión de subvenciones a autónomos, empresas, al autoempleo y emprendedores.