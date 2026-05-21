Este municipio de Zamora busca gestor para las piscinas de verano por un módico precio: 1 euro

El Ayuntamiento de Villalcampo ha puesto en marcha la convocatoria para la adjudicación del contrato de gestión, mantenimiento y conservación de las piscinas municipales de verano, así como la explotación del bar anexo.

Los interesados prácticamente podrán acceder a gestionar las piscinas y el bar a prácticamente a coste cero, ya que para la presente temporada de 2026 se ha establecido un presupuesto base de licitación de solamente un euro, mejorable al alza. Se adjudicará el contrato al mejor precio de licitación ofertado y, en el caso de empate entre las ofertas presentadas, éste se resolverá mediante sorteo.

Desde su construcción, las piscinas municipales de Villalcampo, situadas en la periferia urbana, se han convertido en uno de los grandes activos y atractivos del municipio para los vecinos residentes y para los visitantes, pues como sucede en la mayoría de los pueblos durante la época estival y muy en concreto en julio y agosto, la población estacional se duplica con el regreso de los emigrantes y sus descendientes al pueblo que les vio nacer.

Villacampo cuenta hoy con solo 379 habitantes (195 hombres y 184 mujeres), muy lejos de su momento de mayor esplendor poblacional allá por 1970, cuando se alcanzaron los 1.157 empadronados coincidiendo con la integración en el municipio de la localidad de Carbajosa de Alba tras rubricar Francisco Franco la disolución del Ayuntamiento de Cerezal de Aliste, al que pertenecía, mientras que la cabecera cerezalina y Villaflor eran agregados al municipio de Muelas del Pan.

La población estacional según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas suele situarse en torno a las 1.136 personas en julio y agosto con el regreso de los emigrados. Solo residen en el extranjero 45 nacidos en el municipio mayores de 18 años.