Ganado zamorano para el futuro novilleril: Dos vacadas de la provincia acogen el certamen "Villa de Ampudia"

Las ganaderías zamoranas han abierto sus puertas el pasado fin de semana al certamen "Villa de Ampudia"

Concretamente, las fincas de "José Luis Mayoral" y de "Valderrey" han acogido el domingo sendas rondas clasificatorias de la que ya es la sexta edición del certamen taurino.

Ambas vacadas son ya asiduas en el mismo, que organiza la Escuela Taurina de Palencia, y, en el caso de la de José Luis Mayoral, es veterana, ya que lleva participando en las rondas clasificatorias desde la primera edición.

Como explica el ganadero, Pepe Mayoral, "es interesante que venga un certamen de Palencia y utilice las fincas de dos ganaderos de Zamora". Además, asegura que ha estado colaborando con la escuela palentina, con la que mantiene una "buena relación ", desde que la fundaron.

Los participantes y el ganadero posan en la ganadería «Valderrey», en Cuelgamures. / Cedida

La jornada se ha celebrado en la finca "Carmona", que el ganadero oriundo de La Bóveda de Toro –donde tiene la explotación "madre"— tiene en Castronuño (Valladolid). Y el propio Mayoral asegura que se dio " muy bien".

"Eché tres animales que salieron, no debería decirlo yo, pero me dijeron que habían salido extraordinarios", expresa contento sobre unas tientas en las que cada vaca la torean dos novilleros "y me contaron que algunos le habían dado 16 tandas, que quiere decir unos 160 muletazos, y que les habían servido mucho".

Mayoral asegura, además, que, aparte del buen juego de los animales, vio un "buen nivel" entre los participantes. "Yo estaba calificando entre el jurado y era difícil, había un nivel bastante uniforme y bastante alto" entre los alumnos de escuelas taurinas como las de Galapagar, "José Cubero ‘Yiyo’", Guadalajara, Segovia, Alicante, Navas del Rey, Huesca, Moita (Portugal) o la propia de Palencia.

Este es el año que "más nivel he visto de los chavales, más preparados, con más oficio, con más técnica,...Luego cada uno expresa su sentimiento y su arte, o como quieras llamarlo, pero hay algo básico, que son las técnicas y los terrenos, que eso lo tienes que aprender, igual que aprendes a sumar y a restar", asegura el ganadero zamorano. Y añade: "Yo quedé muy satisfecho por el resultado de mi ganado y por los chavales, que la verdad es que es una ilusión que anden así de bien porque serán los futuros matadores de toros".

La organización "lo hace bien porque los que colaboramos luego lidiamos en la final. Yo lidié un año y este año le toca a Antonio", se refiere Mayoral a Antonio de Luisa, ganadero de "Valderrey".

En su finca de Cuelgamures, tuvo lugar el domingo otra de las rondas clasificatorias por tercer año consecutivo.

De Luisa está "contento" porque el tentadero salió "muy enrazado; vamos por el buen camino". Y también asegura que el nivel entre los participantes fue "alto" en las becerras compartidas que torearon en su casa: "el que inicia con el capote, luego el siguiente la inicia con la muleta, lo que se llama hacer colleras".

Pero lo que más ilusiona al ganadero de "Valderrey" es que este año echará los novillos en la final del certamen: "Debuto, como decía El Paula". "Me hace mucha ilusión porque la plaza de Ampudia es muy bonita".

La novillada es "muy pareja" y está "muy bien presentada, muy bonita de pelo, el pelo está muy limpio y está gordita para lo que es", dice De Luisa de los seis novillos que embarcará para una final de cuatro que, "por hechuras y por las familias y por todo, tienen que embestir. Es del toro indultado y está dando muy enrazado y muy bueno, y de los tentaderos se supone que vamos con garantías", explica ilusionado.

El profesor de la Escuela Taurina de Palencia Juan Cantora mantiene "buena amistad" con ambos ganaderos zamoranos desde hace años y dice que cuentan con ellos en cada edición del certamen, en el que intentan que "no vengan las estrellas de cada escuela porque ya torean, prefiero que sean chavales de un nivel medio todavía, que están empezando, que tienen buenas maneras, porque es una oportunidad para ellos".

La semifinal se celebrará el 30 de mayo en la ganadería burgalesa de Antonio Bañuelos. Y la final, con los cuatro finalistas y los novillos zamoranos de "Valderrey", en la plaza de toros de Ampudia (Palencia), el 31 de mayo, a las 18.00 h, con entrada gratuita. El ganador recibirá como premio torear en la "Feria Chica" de Palencia el próximo 7 de junio.

Así, a modo de recuerdo de tiempos ya pasados, la tierra zamorana vuelve a acoger las ilusiones de futuros toreros, como ya lo hiciera con el desaparecido y "añorado" bolsín taurino "Tierras de Zamora", que "tanto éxito tuvo de participación y de colaboración de instituciones y entidades privadas", que "logró reunir a distintos colectivos en pro" de la tauromaquia y de Zamora.