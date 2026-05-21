¿Cómo cuidar de las colonias felinas? Un pueblo de Zamora retratará a todos los gatos callejeros

Todos los gatos de Moreruela de Tábara tendrán su retrato. El Ayuntamiento ha puesto en marcha su programa de gestión de colonias felinas con el objetivo de fomentar la colaboración ciudadana para el cuidado de los gatos comunitarios, regulando los procedimientos en los que se recogen los derechos y obligaciones de los cuidadores.

La participación de voluntarios implicados tanto en el cuidado como en la alimentación de gatos busca garantizar la protección y bienestar de dichos animales, en función de los recursos disponibles por parte del Ayuntamiento. De esta manera, se creará un registro donde se recogerá la evaluación sanitaria (estado general y existencia de parásitos), colonia de procedencia; fecha de captura, esterilización, marcaje y suelta; imagen fotográfica del gato y localización del marcaje auricular.

En el caso de Moreruela y Santa Eulalia de Tábara, se prestará especial atención al mantenimiento y limpieza del entorno de la colonia felina. Se mantendrá la correcta limpieza de las zonas de alimentación, eliminación y refugio, sin restos de comida o basura. Los recipientes donde se les dispensará la comida y el agua deberán ser lavados y desinfectados y ser sustituidos convenientemente cuando su estado de conservación así lo aconseje.

Gatos Moreruela de Tábara / Chany Sebastián

Las zonas habilitadas para el uso como refugio contra las inclemencias del tiempo por los animales deberán estar construidas con materiales que faciliten la limpieza y desinfección de una forma segura y eficaz y habrán de ser sustituidos cuando su estado impida el desempeño para el que fueron destinados. Para las necesidades de eliminación se colocarán, si resultase necesario, bandejas de arena en zonas alejadas del paso de viandantes y de las zonas de alimentación. Áreas que, además, se deberán limpiar diariamente.

Las personas que, de manera voluntaria, deseen comprometerse con el cuidado y atención de los gatos de las colonias felinas de Moreruela y Santa Eulalia deberán presentar solicitud de personal cuidadora autorizada en el correspondiente Registro del Ayuntamiento, con vistas a crear una lista de personas cuidadoras autorizadas. Se trata de una actividad en la que podrá cesar en cualquier momento por decisión propia. Eso sí, debiendo comunicarlo con una antelación mínima de 15 días.

La colonias felinas están formadas por grupos de gatos asociados a un territorio con diferentes grados de socialización, que viven en libertad y que dependen principalmente de los recursos que, voluntaria o involuntariamente, les ofrecen los seres humanos para su supervivencia: “La existencia de estas colonias felinas en nuestro territorio municipal y sus necesaria gestión justifican el programa”, señalan desde el Ayuntamiento de Moreruela.