Comienza la construcción en Villalpando del Área de Servicio y Logística Tierra de Campos, un proyecto de 44 millones

Villalpando ha acogido este jueves la ceremonia de colocación de la primera piedra del Área de Servicio y Logística Tierra de Campos, un proyecto promovido conjuntamente por Ibereólica e Iberolea que se levantará sobre una parcela de 160.000 metros cuadrados en el punto kilométrico 74,400 de la carretera CL-612, con acceso directo desde la salida 236 de la A-6. La inversión total alcanzará los 44 millones de euros en dos fases y generará 120 puestos de trabajo directos cuando el complejo esté en plena explotación.

La oportunidad del emplazamiento se sustenta en una cifra: por la A-6 a su paso por Villalpando circulan cada día más de 7.000 camiones y 27.000 coches. Miles de viajeros con necesidades muy distintas —los profesionales del transporte, por un lado; y las personas que se desplazan por trabajo, ocio o turismo, por otro— y todos ellos pasarán por delante del nuevo complejo. A esto se suma su localización geográfica: Villalpando se sitúa a equidistancia entre los grandes centros logísticos del entorno de Madrid y La Coruña.

El proyecto responde, según explicó el presidente de ambas compañías, Gregorio Álvarez Cabreros, a una doble necesidad detectada en el corredor: ofrecer servicios pensados a la medida de los profesionales de la logística que cruzan la A-6 y, al mismo tiempo, abrir Tierra de Campos —y los productos agroalimentarios de Zamora y Castilla y León— a los miles de viajeros que recorren la autovía sin llegar a conocer la región.

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