Los alumnos del Programa Mixto "ahuyentan" el fuego en San Vitero

Una salida laboral para un perfil con demanda en el medio rural. Ocho alumnos de la nueva edición del Programa Público Mixto de Formación y Empleo se forman en tareas de prevención de incendios forestales dentro del programa implementado por el Ayuntamiento de San Vitero y que permitirá a sus cinco localidades contar con un cortafuegos perimetral de 100 metros de ancho.

La actuación forma parte del paquete de mejoras en materia de conservación medioambiental implementado en el programa "Prevención de Incendios, Restauración Ecológica y Gestión Sostenible Ayuntamiento San Vitero 2026". Hasta el próximo 31 de julio, los participantes completarán los diferentes cortafuegos hasta abarcar un perímetro de 80 hectáreas en el conjunto del término municipal de San Vitero que comprende también a las localidades anejas de El Poyo, San Cristóbal de Aliste, San Juan del Rebollar y Villarino de Cebal.

La cuarta edición de este proyecto de alternancia laboral cuenta con una subvención de 114.579,26 euros financiada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL). La partida se destina a sufragar tanto los costes de formación como los salarios de los participantes durante el periodo de seis meses en el que los trabajadores completar la cualificación teórico-práctica bajo un contrato de formación de 900 horas. Al finalizar, recibirán el certificado en la especialidad de Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes (AGAR0309) que les avalaría para su inmediata incorporación como peones o bomberos forestales en el tejido operativo de la comarca alistana.

El programa destaca por su claro objetivo de inserción en un sector con alta demanda debido a la proliferación de incendios de gran magnitud. Incluye módulos específicos en operaciones auxiliares de repoblación, tratamientos selvícolas y control de plagas, además de formación complementaria en búsqueda de empleo, sensibilización ambiental e igualdad de género.

Más allá de las actuaciones en materia de defensa y prevención, los alumnos realizarán tratamientos selvícolas en forma de podas de encinas y robles, desbroce de matorral de jara y la plantación de 250 árboles autóctonos para la mejora de la masa forestal.

Asimismo, se acondicionarán vías y accesos a puntos de agua esenciales para el dispositivo de extinción, se aplicarán de tratamientos fitosanitarios periurbanos, instalación de 50 cajas nido para aves insectívoras y se creará de un semillero temporal de especies autóctonas para futuras campañas forestales.