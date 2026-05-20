Solicitan la limpieza urgente del entorno de la ermita del Cristo de Morales

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Morales del Vino ha registrado hoy un escrito por la acumulación de residuos en los alrededores de la ermita del Cristo, escenario de las fiestas patronales del 9 de mayo hace once días. Una situación por la que piden la intervención "fulminante" de los servicios de limpieza en la explanada así como las pertinentes explicaciones por parte del equipo de Gobierno.

Dicho escrito se basa en la constatación sobre el terreno que el grupo municipal ha hecho diez días después de concluir los festejos y en los que se han localizado "decenas de cajas comerciales de gran tamaño amontonadas contra los muros del templo, arquetas de riego rotas y obstruidas por plásticos, y botellas y basura esparcidas por todo el entorno natural y el merendero".

Una situación que el grupo municipal califica como una "intolerable falta de gestión y previsión" que deriva en un problema, no solo estético, sino en un "evidente riesgo de salubridad pública para los vecinos", dado que la presencia de "restos orgánicos y embalajes comerciales en una zona de esparcimiento natural y familiar atrae plagas de roedores e insectos".

Unas críticas que VOX dirige también hacia el principal grupo en la oposición en el consistorio (el PSOE) al que acusa de quedarse con "los brazos cruzados" y actuar con "absoluta pasividad".

La formación municipal realiza por ello tres peticiones "contundentes" para implementar las siguientes medidas con carácter "inmediato": la intervención urgente en la zona, las pertinentes explicaciones así como la "fiscalización de las autorizaciones de los feriantes de cara a asegurar que el coste de la recogida de los embalajes comerciales no recaiga en el bolsillo de los vecinos".