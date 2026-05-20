Obras
Santa Eulalia de Tábara cambiará la imagen de su Plaza Mayor con 250.000 euros
El objetivo es actualizar la plaza para que siga siendo un punto vivo de encuentro para los vecinos
La reforma de la Plaza Mayor de la localidad de Santa Eulalia de Tábara contará con un presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata de 250.000 euros con vistas a adecuar el ágora a los tiempos y necesidades actuales.
Así lo estipula el proyecto técnico que, redactado por el arquitecto Teodoro López Chillón, ha sido aprobado por la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Tábara, que preside la alcaldesa Leticia Ferrero, dando así luz verde a una de las obras de mayor envergadura para la presente legislatura.
El objetivo es actualizar la plaza para que siga siendo un punto vivo de encuentro para los vecinos. Durante muchos años, Santa Eulalia ha sido un pueblo ejemplar a la hora de poner en marcha iniciativas comunitarias, ya sean promovidas por las autoridades o por los vecinos como el museo etnográfico comarcal o su biblioteca pública.
También se aprobó la corrección y modificación del inventario municipal. La alcaldesa informó que el inventario necesita modificaciones ya que se han encontrado fincas que no están registradas y se desconoce la situación real de los bienes (si ha habido altas o bajas no inscritas), por lo que es urgente “realizar una modificación y registrar aquellas que no se encuentren registradas”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alojamientos 'de locos' que ayudan a resistir en la Zamora rural
- El tramo luso de la carretera de Braganza a Puebla de Sanabria, a punto de perder 29 millones de financiación europea
- Una vaca brava se escapa a la carretera en Morales del Vino: hay un herido
- Cuatro casos de éxito para impulsar a la mujer rural zamorana en Red PAME
- El trágico secreto detrás del curioso nombre del pueblo Otero de Bodas, en Zamora
- Sin autobús, muchos niños van a dejar de estudiar a los 16 años': seis familias sayaguesas reclaman extender el transporte escolar a toda la FP
- La presión fiscal de Ribadelago duplica la de Madrid: 'Son impuestos de lujo para pueblos en abandono
- La Ribera de Brandilanes, el paraíso de Aliste