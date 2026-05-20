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Santa Eulalia de Tábara cambiará la imagen de su Plaza Mayor con 250.000 euros

El objetivo es actualizar la plaza para que siga siendo un punto vivo de encuentro para los vecinos

PLAZA DE SANTA EULALIA DE TABARA , CON LA NUEVA FUENTE RENACENTISTA

PLAZA DE SANTA EULALIA DE TABARA , CON LA NUEVA FUENTE RENACENTISTA / CHANY SEBASTIAN

Chany Sebastián

Santa Eulalia de Tábara

La reforma de la Plaza Mayor de la localidad de Santa Eulalia de Tábara contará con un presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata de 250.000 euros con vistas a adecuar el ágora a los tiempos y necesidades actuales.

Así lo estipula el proyecto técnico que, redactado por el arquitecto Teodoro López Chillón, ha sido aprobado por la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Tábara, que preside la alcaldesa Leticia Ferrero, dando así luz verde a una de las obras de mayor envergadura para la presente legislatura.

El objetivo es actualizar la plaza para que siga siendo un punto vivo de encuentro para los vecinos. Durante muchos años, Santa Eulalia ha sido un pueblo ejemplar a la hora de poner en marcha iniciativas comunitarias, ya sean promovidas por las autoridades o por los vecinos como el museo etnográfico comarcal o su biblioteca pública.

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También se aprobó la corrección y modificación del inventario municipal. La alcaldesa informó que el inventario necesita modificaciones ya que se han encontrado fincas que no están registradas y se desconoce la situación real de los bienes (si ha habido altas o bajas no inscritas), por lo que es urgente “realizar una modificación y registrar aquellas que no se encuentren registradas”.

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