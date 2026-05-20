La respuesta al recorte de trenes en Sanabria: Juzgados y movilización social contra el “monopolio” de Renfe

Cerca de 200 personas, según los datos de la Asociación de Usuarios Sanabria AV y la Plataforma de Viajeros Jodidos Sanabria AV, asistieron a la concentración de protesta ante la estación de tren AV Sanabria de Otero de Sanabria tras el nuevo golpe a usuarios, vecinos y trabajadores de servicios esenciales de la comarca, por la supresión del tren de las dos de la tarde que llevaba a los trabajadores a Zamora.

Precisamente esa hora, las 14:00, fue la elegida por la organización para recalcar su necesidad. Tras el lema de la pancarta “Queremos ser iguales. Devolver los trenes suprimidos. Es de justicia social” los manifestante censuraron el recorte de frecuencias, con el apoyo de la plataforma también “Dereito ao Tren” de A Gudiña.

Vecinos y profesionales de sanidad, docencia y servicios rechazaron el nuevo recorte de Renfe a las comunicaciones ferroviarias entre la comarca y la capital. El portavoz de la asociación José Rodríguez Ballesteros advirtió a la operadora “más concentraciones, más movilizaciones y en un momento determinado habrá que pegar un salto y acudir a los tribunales” ante la posición de monopolio de Renfe “que hace lo que le da la gana”.

Protesta en la estación AV de Otero de Sanabria / Araceli Saavedra

Ballesteros denunció que “cada vez que se quita una frecuencia, cada vez que se quita un tren es negarle el progreso y el avance a Sanabria y la Carballeda, es meterle más dificultades. Es, en definitiva, multiplicar más la despoblación, es multiplicar la desigualdad y es incumplir de manera ostensible la Ley de Movilidad en su artículo 40 que, con independencia de donde se viva se tiene derecho a la movilidad”. En concreto hubo unas palabras y aplausos para el colectivo de la Fundación Personas que ha participado en todas las protestas y esta vez con un mensaje contundente en su pancarta “El tren debe incluir, no excluir”.

LA Ley de movilidad “es reciente, de diciembre” y establece “una movilidad reforzada para zonas que están despobladas, como es el caso de Sanabria”. Con la retirada de la parada de las 14:00 en AV Sanabria, dirección Zamora “además de ser injusta es absolutamente ilegal. Renfe lo puede hacer porque tiene una posición de monopolio y precisamente se vale de eso”.

Protesta en la estación AV de Otero de Sanabria / Araceli Saavedra

La asociación desmintió que los ajustes de los trenes sean una mejora del servicio para adaptar la oferta a los hábitos de movilidad. “Hoy ya no podemos tomar el tren de las 14 horas, el tren laboral que a diario tomaban los trabajadores con domicilio en Zamora, prestadores en nuestras comarcas de servicios esenciales: médicos, enfermeros, docentes, veterinarios, funcionarios, y otros trabajadores. Hoy están aquí varados en tierra y obligados a tomar la carretera a Zamora, llena de peligros y accidentes provocados por la abundante fauna salvaje”.

Al final del día atravesarán esta estación 22 trenes, de los cuales 16 no se detendrán, desmintiendo que estos ajustes sean por falta de trenes. “Cada tren que pasa por Sanabria y no para, equivale a más aislamiento y olvido, menos servicios públicos, más desigualdad territorial, y más injusticia social. Nos deniegan el acceso al progreso y a las conquistas sociales y nos hacen ciudadanos de tercera de la España vaciada”.

Protesta en la estación AV de Otero de Sanabria / Araceli Saavedra

Ballesteros defendió que “la movilización social” y el apoyo institucional han sido decisivos “en recuperación del tren útil de la 8 de la mañana que nos permitirá ir a trabajar, a los consultas médicas y hospitalarias, a hacer gestiones administrativas en Zamora, con llegada a Madrid a una hora aceptable de la mañana. Pero es inadmisible que la recuperación de ese tren de la mañana conlleve la supresión del tren laboral de las 14 horas. Cuando además seguimos sin que se repongan las frecuencias que nos fueron suprimidas en el mes de junio de 2025. Una reivindicación que no abandonamos”. La situación es peor que “cuando funcionaba la vía convencional”.

“No pedimos privilegios, sino derechos, derecho a la movilidad como derecho reforzado para quienes tenemos que lidiar con los gravámenes y limitaciones que nos impone nuestra despoblación galopante”.

Protesta en la estación AV de Otero de Sanabria / Araceli Saavedra

El autobús que cubra el mismo trayecto puede suponer “un remedio temporal”, pero no es ninguna solución, “No dejaremos de exigir que Renfe nos devuelva las frecuencias que nos fueron suprimidas en el mes de junio de 2025”. Denunció la situación de Semana Santa “en que los usuarios del tren se quedaron sin billetes y sin posibilidad de retornar a sus domicilios en transporte público porque tampoco había autobuses para hacerlo. Queremos que haya billetes suficientes que nos permitan viajar con seguridad y normalidad”. Además “exigimos unos precios asequibles para todas las capacidades económicas. Abonamos, como media, 50 euros por cada billete, casi el doble de lo que cuesta un billete de autobús. Y pese a recorrer menos kilómetros, pagamos el mismo precio que si tomáramos el tren en Vigo o en Ourense”.

Protesta en la estación AV de Otero de Sanabria / Araceli Saavedra

Desde la asociación se trasladó el llamamiento a la Junta “para que antes de finalizar el mes haga todo lo posible para inaugurar en esta estación la parada de Autobús comprometida por el Consejero de Transportes” para “que entren los autobuses de las líneas regulares Ribadelago-Zamora, Benavente-Puebla y Calabor-Zamora. Una iniciativa reclamada por nuestra plataforma y apoyada por Ahora Decide, y Ayuntamientos de la comarca.