Renfe deja a Sanabria sin el tren de las dos de la tarde a Zamora: hablan los viajeros del último servicio

Con media hora larga de retraso sobre la hora prevista, 14:00, llegaba este martes procedente de Galicia el último tren a la estación AV Sanabria. Una treintena de usuarios -residentes, turistas, visitantes y trabajadores esenciales- aguardaba en la estación el tren que les lleva a la capital de la provincia y a la capital de España o bien a otros puntos, como Valencia. Esta frecuencia tenía las horas contadas, por decisiones que nadie se explica se suprime desde hoy día 20 de mayo en medio de las críticas de viajeros, la convocatoria de una manifestación para hoy a las dos de la tarde y el hartazgo de una comarca que ha sufrido una inexplicable reducción de servicios de RENFE.

Desde Villanueva de Valrojo, a unos 50 kilómetros de distancia de la estación, esperan en la estación Salud Santos e Inmaculada Santos, que subrayan la necesidad de tener servicios públicos. “Estamos hablando de servicios públicos que deben darse tanto para las ciudades grandes como para los sitios más pequeños”, señala Salud. “Y aquí hemos sufrido las obras del AVE y pasa por aquí con todo lo que significa de impacto medioambiental. No es de recibo que tengamos el AVE ahí pero luego no podamos beneficiarnos de ese servicio. Y estamos hablando de unos servicios que benefician a la gente que realmente los necesitan”. Me parece que no tiene sentido ninguno”.

"No va mal, va peor"

María Jesús Gallego, de Sagallos, viaja cada dos meses por razones familiares al pueblo, procedente de Valencia. En la estación se entera de que la frecuencia que mejor combinación tiene para enlazar en Madrid con Valencia, se suprime. “Fatal porque muchos días viajo en esta”. Solo en verano viaja en coche, el resto del año, cada dos meses, en tren “es cómodo, el enlace me va bien. El de las siete de la tarde me va bien pero llego muy tarde a Valencia”. Son muchos los sanabreses y carballeses con segundas residencias en la comarca que se desplazan en tren hasta la tierra.

Otro matrimonio con casa en Valdespino, Amalia Campos y Maximo Torres, viaja a Madrid este martes y reciben “no mal, peor” el anuncio de la supresión de la frecuencia. Las supresiones de frecuencias y cambios conllevan inseguridad para los viajeros “no hay nada seguro. No puedes programar una cosa a una hora porque no sabes la hora que tú quieres o que te salga la que ellos te ponen”. “Dejamos el coche aquí y para el mes que viene volvemos. Desde marzo o abril hasta octubre viajamos a Madrid y volvemos”.

Viajeros llegando a la estación de Otero de Sanabria ayer. / A. S.

Las mujeres son grandes perjudicadas, sin carné, sin coche, muy dependientes del trasporte público. Irene Afonso, natural de França en Portugal y casada en Cerdillo de Sanabria es una de las pasajeras que va a tomar el tren: “mi marido y yo antes lo usábamos, pero ahora mucho más. Mi marido falleció y yo lo uso bastante. Mi marido venía en el coche pero tuvo cáncer e íbamos en el tren a Madrid al tratamiento y volvíamos. Teníamos mejor combinación antes que ahora”. Como muchas mujeres “yo no conduzco”. Su destino es Madrid “llegamos a Madrid a las cuatro. Hoy viene retrasado, pero normalmente llegamos a las cuatro”.

Los profesionales de la docencia que residen en Zamora y trabajan en los centros educativos de la comarca son los más perjudicados. La supresión de este tren que les permite regresar a sus domicilios tras su jornada laboral. María Ballestero es profesora y lleva dos cursos desplazándose desde la capital. Reconoce que la desaparición de esta frecuencia “nos rompe. Al final dependes del coche al 100% para tener que venir y volver porque no hay otra forma de hacerlo”. Para los interinos que ocupan las plazas vacantes “genera un poco de disconformidad no puedes asumir un viaje de hora y veinte todos los días para venir a trabajar cuando sería de media hora. A mí no me importaría”.

Usuarios ayer en la estación de AVE de Sanabria. / A. S.

El profesorado afronta una de las épocas del curso más complicadas. Otro de los profesores que viene desde Zamora, Benito Vázquez, reconoce que no tendrán otra solución que “venir en coche”. Afrontan además “la acumulación de trabajo que tenemos en esta época, el tener que estar más tiempo en la carretera y lo que conlleva de organización entre los compañeros, va a hacer que estemos más cansados y con menos tiempo”. El principal problema “es que se pierde mucho tiempo en el viaje” además de que organizarse supone tiempo de espera entre los compañeros que también comparten viaje de vuelta a Zamora.

Sin autobús de vuelta

El autobús de las 7 de la mañana procedente de Zamora está “pero no tenemos autobús de vuelta. Lo hemos pedido los usuarios que vamos en tren a estas horas. Todos o casi todos los que somos trabajadores lo hemos pedido. Está pendiente de que nos digan algo. No hemos tenido respuesta. Hemos recogido firmas pero sí está pedido formalmente”. Y sin esa ventaja que tenían con del trasporte ferroviario “yo me iría”. En general para las plazas de media o un cuarto de jornada “va a haber más problema para cubrir las plazas, especialmente en Sanidad” señala Vázquez. “Nos plantearíamos mucha gente estar más años, tener una mayor continuidad y estabilidad en el empleo y, por lo tanto, una mejor atención para los usuarios que haya tanto en docencia, en sanidad o en otro tipo de administraciones”. De esta manera “habrá un cambio constante y que no se ocupen las plazas”.

Los viajeros acceden al andén. / A. S.

Los docentes son uno de los colectivos más perjudicados. Enrique Márquez otro de los profesores que se desplaza hasta Sanabria señala que “realmente lo que más me fastidia de la situación es que no haya motivos reales o que no sepamos las razones de por qué hay trenes que los van modificando”. Cambios inexplicables “cuando hemos organizado nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros quehaceres diarios y el trabajo en sí… y de repente, sin ningún motivo o con motivos que parece más que son políticos o caprichos, se suprime. Y es el servicio que más usuarios tiene, aquí estamos siempre 20 o 25 personas, a las dos de la tarde. Lo quitan de un plumazo de un día para otro”.

En el control Mari Carmen Ballesteros y su marido Juan Martín, de Castro de Sanabria, esperan para acceder al andén. Tachan el servicio ferroviario de “cada día peor. No podemos ni subir con el equipaje los que ya estamos jubilados” porque la falta de escalera mecánica y fundamentalmente de ascensor son una barrera a la movilidad de las personas mayores. Critican la supresión de frecuencias en la estación y las alternativas de bajo coste “el AVLO es un tren de los picapiedra. Tiene unos asientos que terminas con dolor de cuello. No te hacen descuento. Yo que tengo tarjeta de jubilada, no te descuentan nada”. Como muchos sanabreses Mari Carmen se habituó a usar el tren “cuando tenía unos precios moderados iba mucho a Zamora. Una de las veces que estaba mi madre ingresada, el billete para bajar desde Sanabria a Zamora, costaba 70 euros”.

Cuatro vías de Alta Velocidad atraviesan Otero de Sanabria. Por la vía 4 entra el último que por orden de Renfe no volverá a parar a esa hora en la estación.