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¡Ojo! si llaman diciendo que van a cambiar el contador: El Ayuntamiento de Fermoselle alerta de un posible fraude a los vecinos

Personas se hacen pasar por trabajadores municipales y contactan con los vecinos

Contador de agua

Contador de agua / L. M.

I. G.

Ojo si reciben una llamada telefónica informando sobre el cambio del contador del agua. Es un fraude. Así lo ha advertido el Ayuntamiento de Fermoselle con una llamada atención pública a los vecinos tras haber tenido conocimiento de que personas ajenas al Ayuntamiento están contactando telefónicamente con vecinos del municipio, identificándose falsamente como personal munucipal, con la excusa de realizar una sustitución del contador del agua.

Desde la institución local de Fermoselle se aclara que el Ayuntamiento "no está realizando actualmente ninguna campaña de cambio de contadores de agua·. Por normal se notifica previamente de manera oficial si cualquier técnico o empleado municipal va a realizar una intervención técnica en un domicilio particular.

Recomendaciones

Las recomendaciones de seguridad ante estos casos pasan por no facilitar el acceso a la vivienda a ninguna persona que no haya podido acreditar fehacientemente su identidad y la naturaleza del servicio. Ni proporcionar datos personales ni bancarios a través de llamadas telefónicas. Y desconfiar de visitas inesperadas que no han sido solicitadas o avisadas oficialmente por el Ayuntamiento. Y si se recibe una llamada de este tipo, colgar inmediatamente y ponerse en contacto con las oficinas municipales o con la Guardia Civil para informar de lo sucedido.

Se apela también a compartir esta información con familiares, vecinos y, especialmente, con las personas mayores que viven solas, ya que suelen ser el blanco principal de este tipo de engaños.

Y ante cualquier duda, que contacten directamente con el Ayuntamiento de Fermoselle.

Noticias relacionadas y más

La situación en Fermoselle se están produciendo en otros pueblos de la provincia, como han constatado vecinos y alcaldes. "Buscan a personas vulnerables, mayores y que en muchos casos viven solas" apuntan familiares de alguna persona que ha recibido este tipo de comunicaciones.

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