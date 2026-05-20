Reuniones previas a la asamblea general
Las juntas preparatorias de Caja Rural siguen su recorrido
Mañana se celebrarán las juntas preparatorias en Benavente, San Cristóbal de Entreviñas, Alcañices y Carbajales de Alba
I. G.
Las juntas preparatorias para la asamblea general de Caja Rural llegaron este miércoles a Moralina de Sayago (con delegación también de Muga), Fermoselle, Burganes de Valverde (Morales de Valverde y Santibáñez de Tera) y Santibáñez de Vidriales (Camarzana de Tera, San Pedro de Ceque, Puebla de Sanabria, La Gudiña, Verín y Mombuey). Mañana se celebrarán las juntas preparatorias en Benavente, San Cristóbal de Entreviñas, Alcañices y Carbajales de Alba.
Caja Rural de Zamora celebrará en total veinte juntas preparatorias de la asamblea general, en las que los 65.506 socios de la cooperativa de crédito pueden conocer de primera mano la marcha de la entidad, además de elegir a los 124 compromisarios que componen la asamblea general.
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