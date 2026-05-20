La iglesia de Ferreros de Sanabria entra en la lista roja de Patrimonio ante el "desprendimiento constante de las piedras"

La parroquia de San Clemente en Ferreros tiene el triste honor de inaugurar el listado de patrimonio zamorano y en particular sanabrés oficialmente en riesgo de desaparecer en lo que va de año. El templo religioso protagoniza una de las últimas incorporaciones a la lista roja elaborada por Hispania Nostra ante el "desprendimiento constante de las piedras".

El motivo de la inclusión incorpora el evidente peligro que estos desprendimientos pueden suponer para la población, debido a que el templo se encuentra ubicado en la plaza del pueblo, sitio habitual de reunión de los vecinos.

Se trata de la segunda incorporación en medio año tras la inclusión en diciembre de 2025 de la hospedería y los restos del antiguo balneario de Bouzas situados a los pies del Lago de Sanabria en el municipio de Ribadelago.

La parroquia, que carece de grado de protección alguna, presenta un "estado lamentable y en un deterioro cada vez más agravado" de la espadaña, la escalera, la torre y la fachada. De hecho, desde 2019, la Asociación Cultural y de Vecinos San Clemente ha estado esperando para poder tramitar y solicitar la ayuda económica al Obispado que permita asegurar la viabilidad económica del proyecto.

Su última actuación, acometida gracias al esfuerzo de vecinos y la ayuda del antiguo sacerdote y párroco del municipio (a día de hoy fallecido), se centró en la reparación del tejado muy afectado por las goteras.

Un templo con cuatro siglos de antigüedad

La parroquia cuenta con al menos cuatro siglos de antigüedad, según consta en la inscripción bien legible y señalada con cincel sobre el alero exterior de la cabecera, constatando que la obra se realizó en el siglo XVII. Además, hay mención tradicional del culto en Ferreros bajo la advocación de San Clemente en la diócesis de Astorga, y la parroquia figura en las listas eclesiásticas contemporáneas vinculadas al arciprestazgo de Sanabria.

La memoria realizada en torno a esta iglesia destaca la presencia de elementos románicos y góticos con una fachada ornamentada y una torre campanario que domina el paisaje urbano. La nave principal está ejecutada con grandes bloques de piedra colocados en sillería, una técnica que garantiza la estabilidad estructural y que otorga al conjunto un aspecto imponente a pesar de sus dimensiones recogidas. La espadaña, elemento típico de las parroquias de esta región, corona el edificio y sirve de soporte para las campanas que, todavía hoy, marcan el ritmo de la vida comunitaria en Ferreros.