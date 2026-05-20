Identificado el conductor de un vehículo implicado en un accidente en Ricobayo: Se dio a la fuga y dio positivo en alcoholemia

La Guardia Civil identifica al conductor de un vehículo implicado en un siniestro vial que se dio a la fuga. Estaba implicado como responsable del siniestro vial del cual resultaron daños materiales y lesiones leves. Se instruyeron diligencias como supuesto autor de varios ilícitos penales contra la seguridad vial, conducir vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y de conducción temeraria.

La semana pasada, en el kilómetro 20 de la carretera autonómica ZA-324 (Ricobayo-Portugal), se produjo un siniestro vial entre dos vehículos, resultando heridos leves los ocupantes de uno de ellos, así como daños materiales de escasa consideración, donde uno de los implicados en el accidente, el responsable del siniestro, se ausentó del lugar.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Zamora se hizo cargo de las diligencias para esclarecer la autoría y responsabilidad del accidente, así como con la toma de declaracione a los perjudicados, que ofrecieron unos datos iniciales de tipo, marca y modelo del vehículo, así como dirección seguida por el vehículo huido y características de su conductor.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil está comprometida con la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. Para ello desempeñan las funciones que la legislación le encomienda de vigilancia y control del tráfico y del transporte en las vías públicas interurbanas.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 para cualquier información que desee comunicar o colaboración que desee efectuar en el ámbito de la seguridad vial, seguridad ciudadana, contra el patrimonio o medio ambiente, que será tratada de manera discreta y anónima. Además, les brinda el servicio de ALERTAS APP ALERTCOPS; esta aplicación móvil permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de esta APP se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo. Igualmente permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando se encuentre en una zona afectada por una incidencia.