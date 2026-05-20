El cantante y guitarrista Pancho Varona actúa en esta localidad de Aliste

El Auditorio Municipal “Tratado de Alcañices” acogerá el próximo día 6 de junio, a las 23.00 horas, un concierto de Pancho Varona, una de las figuras más emblemáticas de la música española, legendario compositor, guitarrista y productor, coautor de algunos de los grandes himnos del mítico cantante Joaquín Sabina.

Cartel concierto Pancho Varona en Alcañices / Ch. S.

Pancho Varona (Francisco José López Varona), nacido el 13 de junio de 1957 en Madrid, ha sido durante más de cuarenta años una figura habitual en el entorno de Joaquín Sabina trabajando como compositor y guitarrista. Además, ha colaborado con otros artistas como Luz Casal, Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Amaral o Ana Belén. En sus conciertos es habitual escuchar canciones como “Princesa” , “Y sin Embargo” o “Peces de ciudad”.

En sus inicios formó parte de los grupos “ Viceversa” (1985-1987) y “Cristina y los Subterráneos” (1992-1994). Entre 1982 y 2020 estuvo al lado de Sabina.

Tras décadas recorriendo los escenarios de todo el mundo y firmando la banda sonora de varias generaciones, Pancho Varona llegará a la villa de Alcañices en un formato cercano que promete emocionar a los asistentes. El público podrá disfrutar no sólo de las canciones que forman parte del ADN musical del país, sino también de las historias, anécdotas y secretos que se esconden detrás de cada una de ellas.

El concierto se perfila como el gran evento cultural del arranque de junio en la comarca de Aliste. Desde la organización se espera una gran acogida por lo cual se recomienda adquirir las localidades con antelación debido a la limitación del aforo del recinto situado junto al Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud.

Las entradas ya se pueden comprar a un precio de 10 euros en venta anticipada (Pub Yo Que Se), mientras que el día del evento, en taquilla, costaran 13 euros. La organización ha habilitado un teléfono informativo: 672 185 632. La cita con la nostalgia, el talento y el buen rock tiene su cita a las 23.00 horas del día 6 de junio en Alcañices.