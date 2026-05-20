"Sin autobús, muchos niños van a dejar de estudiar a los 16 años": seis familias sayaguesas reclaman extender el transporte escolar a toda la FP

"Sin un autobús, muchos niños van a dejar de estudiar con tan solo 16 años". Es el lamento de una madre residente en el municipio de Bermillo de Sayago cuyo hijo se plantea cursar el próximo año académico una Formación Profesional de grado medio, estudios que escapan al servicio de transporte escolar según la normativa regional actual en comparación con la enseñanza profesional básica que si lo contempla. En esta situación se encuentran al menos otras cinco familias de la comarca, pendientes de la modificación normativa que ampliaría este servicio a los estudios de grado medio y superior, pero que no llega.

Isabel Cabrera pone voz a una demanda que encabeza pero que podría beneficiar a todos los estudiantes de la comarca que se encuentren ante la misma disyuntiva "bien en este próximo curso o en venideros". Los horarios lectivos son incompatibles con las líneas regulares de transporte de viajeros por carretera de Castilla y León, lo que les obligaría a perderse la primera y última hora de clase.

Con un menor de 16 años cuya salida formativa pasa por cursar un módulo eminentemente práctico una vez concluida la Educación Secundaria Obligatoria, "nos encontramos con el problema de que tendría que recorrer 80 kilómetros al día para subirlo y bajarlo hasta Zamora".

Las otras alternativas pasarían bien por recurrir a un centro de estudiantes o "trasladarnos cinco empadronados de Bermillo a Zamora". En el caso de Isabel, supondría el abandono de dos unidades familiares, dado que sus padres residen en el municipio para ayudar con la benjamina de la familia, afectada por una parálisis cerebral espástica del 77%.

Una situación que trasladó ante la Dirección Provincial de Educación de Zamora que confirmó que, si bien la orden EDU/1020/2023,de 21 de agosto, contempla la posibilidad de prestación del servicio de transporte escolar para enseñanzas como la FP básica, "dicha normativa no contempla en la actualidad las enseñanzas de grado medio ni de grado superior". La petición, no obstante, fue trasladada a la Consejería de Educación ante el "interés y relevancia de la solicitud presentada".

En la solicitud, considera que la ausencia de este servicio supone un "obstáculo significativo que limita el acceso regular a los estudios" al suponer una salida costosa para las familias e, incluso, para los propios pueblos a nivel demográfico.

Unas complicaciones que, continúa Cabrera, suponen un agravio comparativo frente a los alumnos que residen en la ciudad de Zamora donde "pueden elegir lo que quieran estudiar". De hecho, existen ya casos de alumnos en la comarca que están cursando módulos de FP a distancia y que "podrían pasar a la enseñanza presencial si se activara este servicio".

Moción paralizada desde octubre

Una situación que han denunciado este martes los procuradores socialistas por Zamora, Iñaki Gómez y Javier García al recordar que en octubre de 2025 las Cortes de Castilla y León aprobaron una moción que instaba la Junta a "extender el derecho del transporte escolar a los estudiantes de ciclos de grado medio y superior que se encuentren matriculados en estudios que no ser oferten en la localidad en la que están empadronados".

García recuerda que apostar por la ciudad de Zamora para cursar estos estudios no es una "elección sino porque no hay otra comarca en la que haya esta oferta académica ". Al tiempo, insiste en que "la Junta de Castilla ha tenido tiempo suficiente para modificar la normativa vigente y reconocer este derecho a los estudiantes para que no estén en discriminación con otros alumnos".