Aprobadas las expropiaciones para la reforma integral de la carretera del “Puente Pino”

La reforma integral de la carretera del “Puente Pino” está cada vez más cerca. La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde con carácter definitivo a la relación de los bienes y derechos afectados en el acuerdo de necesidad de ocupación del proyecto de mejora de la plataforma y el firme de la carretera regional ZA-321 que conecta la comarca de Aliste con la de Sayago cruzando los Arribes del Duero sobre el conocido a nivel popular como “Puente Pino”.

Las reclamaciones que durante más de doce años han mantenido los Ayuntamientos de Pino del Oro (Aliste) y Villadepera (Sayago) van a dar por fin sus frutos para poner al día un tramo de 16 kilómetros y 949 metros desde su inicio en el cruce con la Nacional 122 (Bermillo de Alba) a Moralina, discurriendo en su mayor parte por los términos de Pino y Villadepera.

Imagen de la carretera del "Puente Pino" / Chany Sebastián

Transcurrido el periodo preceptivo de información pública se recibieron un total de cuatro alegaciones de modo que, con fecha de 12 de noviembre de 2025, se elaboró un informe complementario por parte del técnico facultativo perteneciente al Servicio de Carreteras de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que se ha incorporado al expediente, en el que se recoge e informa motivadamente cada una de las alegaciones.

El establecimiento de la relación definitiva de bienes y derechos afectados a efectos de expropiación, resultado de la información pública, pone fin a la vía administrativa por lo que ya solo cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante la Consejería.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta en Zamora iniciará el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos el próximo 26 de mayo en la Casa Consistorial de Fonfría de 9.30 a 18.00 horas para los vecinos de dicho municipio. En los mismos horarios el levantamiento continuará en los otros tres municipios afectados: Pino del Oro el 27 y 28 de mayo; Villadepera el 2 y 3 de junio y el 4 de junio en Moralina de Sayago.

Imagen de la carretera del "Puente Pino" / Chany Sebastián

Los afectados están siendo notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo, debiendo comparecer personalmente o bien representados por personas debidamente autorizadas, acompañados de los arrendatarios si los hubiere, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), pudiendo hacerse acompañar si así lo desean de un notario o un perito, con gastos a su costa, todo ellos sin perjuicio de trasladarse la lugar de las fincas.

Los terrenos a expropiar comienzan con 241 metros cuadrados de pastos del Ayuntamiento de Fonfría y 689 de labor secano de Encarnación González en tierras alistanas, y finalizan ya en el término municipal de Moralina de Sayago con 50 metros cuadrados de José Lorenzo y 112 de Ángel Bernabé. El principal expropiado es el Común de Vecinos de Pino con 3.535 metros cuadrados de prados y praderas. En el polo opuesto está María Martín de Villadepera, a la que se le ocuparán solo cuatro metros cuadrados.

Obras

Actualizar y adecuar la carretera ZA-P-321 (Puente Pino) a los tiempos y las necesidades contará con un presupuesto base de licitación para su ejecución mediante contrata de 8.472.276 euros con vistas a afrontar una reforma integral como uno de los ejes fundamentales para la movilidad cotidiana de los vecinos, trabajadores y servicios en las comarcas de Aliste y Sayago entre las cuales es la principal vía de comunicación, junto a la que cruza sobre el “Salto de Villalcampo”.

La financiación, ya aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta, correrá a cargo del “Plan de la Raya” habiéndose fijado un plazo de ejecución de 30 meses, una vez se adjudique, desde la firma del contrato y el replanteo, para una planificación eficaz y una intervención de calidad.

Imagen de la carretera del "Puente Pino" / Chany Sebastián

A tenor de lo expuesto en el proyecto técnico las obras permitirán ensanchar una plataforma, muy estrecha para el tránsito de vehículos actual (automóviles, autocares y camiones), se reforzará el firme con nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, además de actuar en el drenaje y renovar en su totalidad la señalización vertical y horizontal, aparte de mejorar las intersecciones más relevantes del trazado.

En el entorno de las dos travesías urbanas afectadas, la de Pino del Oro y Villadepera, se actuará con la construcción de nuevas aceras y la incorporación de mobiliario urbano, con vistas a favorecer unos entornos más seguros y accesibles para los vecinos.