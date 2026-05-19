Jornada divulgativa en Torregamones para saber cómo actuar frente a los incendios forestales

El Ayuntamiento de Torregamones organiza este sábado 23 de mayo, a partir de las 16:00 horas en el Centro Cultural Don Bernardino, una Jornada de Información Ciudadana sobre Incendios Forestales. El objetivo prioritario de este encuentro es poner sobre la mesa la alta vulnerabilidad de la comarca de Sayago ante los Incendios de Interfaz Urbano-Forestal (IUF) y concienciar a la población sobre la necesidad de adoptar medidas de autoprotección.

Cartel de la jornada / LOZ

Tras las dramáticas experiencias sufridas en la provincia en los últimos años, el municipio asume la realidad del riesgo rural y reúne a los principales colectivos operativos para analizar los fallos y las capacidades de reacción. La jornada contará con ponencias de expertos del sector forestal, Seprona, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Zamora y el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora, además de la participación de personal de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, y la colaboración trasfronteriza de los Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro (Portugal).

A lo largo de la tarde se abordarán de forma directa y realista temas críticos para los habitantes de la zona, analizando la evolución de los incendios forestales en la provincia, las medidas de autoprotección que necesitan los habitantes para protegerse o protocolos de actuación en caso de incendios de interfaz urbano-forestal como las evacuaciones. El encuentro finalizará con una demostración del Kit de primera intervención entregado por la Diputación de Zamora a los Ayuntamientos de la provincia.