Roelos y Salce, escenarios del Encuentro Nacional de Piedra Seca con Sayago como icono de una técnica ancestral

Roelos y Salce serán los escenarios del II Encuentro Nacional de Defensores y Profesionales de la Piedra Seca que se celebrará del 5 al 7 de junio y desarrollará charlas y actividades vinculadas a la técnica de construcción ancestral en la comarca de Sayago y otros lugares de España.

Tras el provechoso precedente de Rodellar (Huesca) en 2025 donde participaron representantes sayagueses, Zamora es el escenario de esta segunda edición organizada por Red Sapiense (Sayago Piedra en Seco) con el objetivo de que la comarca se convierta en «el epicentro mundial de esta técnica ancestral» declarada Patrimonio de la Humanidad.

A menos de un mes de la celebración el plazo de inscripciones -que concluye este 20 de mayo- está abierto a maestros, artesanos, constructores, restauradores, arquitectos, investigadores, estudiantes o aficionados que estén interesados en conocer o aportar conocimientos en torno a una práctica constructiva ancestral que a su vez quiere ser un patrimonio vivo y una herramienta para el desarrollo sostenible de los territorios.

Estanislao Luis Calabuig, uno de los ponentes, en Muga de Sayago / I. G.

El Encuentro Nacional comienza la tarde del viernes, 5 de junio en la sede de Red Sapiense, en Roelos de Sayago, donde tras la presentación y una primera reunión, los participantes realizarán una ruta a la Represada-Camino del Barco donde podrán conocer representativas construcciones y paredes de piedra seca de Sayago.

Los actos continúan el 6 de junio con charlas a cargo de Estanislao Luis Calabuig – «Construcciones de piedra seca en Sayago»–, catedrático de Ecología por la Universidad de León (jubilado) y coordinador del proyecto del arte de construcción de piedra en seco en Castilla y León. Y César Alonso Sánchez, experto en fotografía de naturaleza y asesor independiente, con conocimientos en geología, fauna y flora, quien pronunciará la conferencia “Ecosistema en Sayago: la importancia de la piedra seca en la conservación de la fauna”.

Construcción en piedra seca en Sayago / Cedida

Una mesa redonda sobre “La piedra seca como arquitectura sostenible: diálogo entre tradición, ciencia y gestión pública” estará moderada por Germán Panero y José Renilla (de Red Sapiense).

Al final de la mañana del sábado se realizará un homenaje a los maestros artesano sayagueses, guardianes de una tradición que las nuevas generaciones de Sayago se proponen preservar e impulsar como herramienta de desarrollo.

Por la tarde tendrá lugar una ruta guiada a la Peña Horadada y un taller participativo de restauración de muros sayagueses, para concluir con un paseo nocturno bajo las estrellas al abrigo del limpio cielo de Sayago.

El domingo, 7 de junio, se ha reservado para la reunión de conclusiones y la designación de la sede para el que será el III Encuentro Nacional de la Piedra Seca en 2027.