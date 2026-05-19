Todo preparado para la V Romería Flamenca de Cañizal

El pueblo de Cañizal, en la comarca de La Guareña, se vestirá un año más de lunares, música y tradición para celebrar su V Romería Flamenca, este sábado 23 de mayo. Una cita que ya se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del municipio. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada llena de ambiente festivo, convivencia y actividades para todas las edades.

A lo largo del día, la localidad acogerá diferentes propuestas pensadas para hacer disfrutar a todos los asistentes, entre ellas paseos a caballo, actuaciones flamencas, música en directo, mercado artesanal y exhibiciones de baile, además de otras muchas actividades que llenarán las calles de color y alegría.

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Cartel de la jornada / LOZ

La programación continuará durante toda la jornada con actuaciones y animación, convirtiendo a Cañizal en un punto de encuentro para los amantes del flamenco y de las tradiciones populares. Desde la organización animan a vecinos de la comarca y visitantes a acercarse y disfrutar de una romería que, año tras año, sigue creciendo y reuniendo a más público.