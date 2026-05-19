Polémica por la nueva EDAR de Villamayor de Campos: El PP denuncia que se ha construido en una zona inundable

La reciente inauguración de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villamayor de Campos ha avivado las críticas del PP y de vecinos de la localidad, que comparten su malestar por la ubicación elegida para la construcción de la nueva infraestructura. El portavoz del grupo popular en Villamayor de Campos, Pedro Lozano, ha recordado que las críticas no son nuevas, ya que en mayo de 2024 elevó una queja al Procurador del Común por la proximidad de la infraestructura a la primera vivienda del casco urbano o por su construcción en una zona que es "claramente inundable".

La queja fue admitida a trámite por el Procurador del Común, que solicitó al Ayuntamiento información sobre el proyecto. Ante la falta de respuesta, reiteró por escrito la solicitud sin que fuera atendida, por lo que advirtió al consistorio de que, ante su inacción, procedería a su inclusión en el Registro de las Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común.

Previamente, el Ayuntamiento también abordó en pleno "el estudio y aprobación, si procede del cambio de ubicación de la EDAR" proyectada en Villamayor de Campos, punto incluido en el orden del día de una sesión extraordinaria pero que, como ha denunciado Lozano, "el alcalde, no permitió votar". En este sentido, pone en duda "la legalidad" de no permitir a los concejales votar el asunto, a pesar de ser abordado en un pleno extraordinario.

Ante la inacción del equipo de Gobierno, el PP decidió remitir una carta al Ayuntamiento, a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) y a la Diputación, en la que exponía los motivos por los que se debería seleccionar otro lugar para la construcción de la depuradora. En concreto, se advertía de la construcción de la nueva EDAR en una "laguna" y, por tanto, una zona "claramente inundable con abundante agua del nivel freático a menos de un metro de la superficie excavada" para ejecutar el proyecto, parcela que también se anega cada año si se registran intensas lluvias.

Pedro Lozano, portavoz del PP en el Ayuntamientod e Villamayor de Campos. / M. J. C.

Otro de los motivos expuestos por el PP en las citadas cartas es que la parcela en la que se ha puesto en marcha la EDAR está situada a menos de 50 metros de la primera casa del casco urbano, a pesar de que "su actividad está catalogada como molesta, insalubre, nociva y peligrosa para la población, con malos olores o mosquitos".

Por las citadas razones, Lozano ponía en duda en las misivas remitidas por el PP que la construcción de la nueva depuradora en el emplazamiento elegido "cumpla con los requisitos técnicos necesarios que garanticen los derechos y seguridad de la población". Tan solo Somacyl respondió al escrito y llegó a reconocer que la nueva EDAR de Villamayor de Campos "se ubica dentro de la zona inundable con probabilidad baja o excepcional definida por la CHD", a la vez que aseguró que en el diseño de la infraestructura se había tenido en cuenta el riesgo de inundación y que se habían adoptado medidas para la reducción de la vulnerabilidad y de posibles daños.

Al margen del PP, otros 28 vecinos formularon quejas al Ayuntamiento de Villamayor de Campos, al que solicitaron que buscara otro lugar para la construcción de la EDAR, con el fin de evitar "los perjuicios sanitarios y económicos" que, en su caso, les ocasionaría. La inauguración de las instalaciones ha reactivado el malestar del grupo de vecinos y del PP, que ha decidido esperar a conocer la resolución del Procurador del Común antes de adoptar otras medidas o de recurrir a la vía judicial.

La explotación y mantenimiento de la EDAR será asumida por Somacyl durante los próximos 25 años. La nueva infraestructura ha supuesto una inversión total de 495.727 euros más IVA y ha sido financiada conjuntamente por la Junta, que ha aportado el 40%, el mismo porcentaje que la Diputación, mientras que el Ayuntamiento ha asumido el 20% del coste. n