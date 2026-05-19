Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Arranca el II Foro del Noroeste: Castilla y León, Asturias y GaliciaÚLTIMA HORA CASO PLUS ULTRAReclamación del AVE en ZamoraLa fábrica de Toro, epicentro de AzucareraCeladores de Medio Ambiente advierten de insuficiencia de medios en Castilla y León
instagramlinkedin

Morales del Vino ofrece a partir de 300 euros la gestión de la Piscina Municipal

Con una estimación del valor del contrato de 48.000 euros, las ofertas podrán presentarse hasta el 3 de junio

Piscina de Morales del Vino con el bar a la derecha. | ARCHIVO

Piscina de Morales del Vino con el bar a la derecha. | ARCHIVO

O. C.

Morales del Vino asignará la gestión de su recinto recreativo para esta temporada estival, tanto para la Piscina Municipal como para el bar. El Ayuntamiento presentaba la licitación a través de los canales oficiales para la gestión, que comenzará el día 8 de junio, tendrá duración de un año, y contempla la obligación de contratar a socorrista para la apertura del recinto.

Cualquier persona física o empresa que cumpla los requisitos mínimos puede presentarse a la licitación de forma libre hasta el 3 de junio. La convocatoria es de carácter urgente, debido a la inminencia de la época estival. La cifra de apertura es de 363 euros, IVA incluido, y el valor aproximado que se estima en el contrato es de 48.000 euros. El proceso de inscripción deberá hacerse de forma electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Noticias relacionadas y más

Para resolver estas y otras dudas, el Ayuntamiento ofrece dos métodos de contacto: por teléfono, en el número 980570139 y mediante correo electrónico: tecnico@ayunmorales.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alojamientos 'de locos' que ayudan a resistir en la Zamora rural
  2. El tramo luso de la carretera de Braganza a Puebla de Sanabria, a punto de perder 29 millones de financiación europea
  3. Una vaca brava se escapa a la carretera en Morales del Vino: hay un herido
  4. Cuatro casos de éxito para impulsar a la mujer rural zamorana en Red PAME
  5. El trágico secreto detrás del curioso nombre del pueblo Otero de Bodas, en Zamora
  6. La presión fiscal de Ribadelago duplica la de Madrid: 'Son impuestos de lujo para pueblos en abandono
  7. Sarracín de Aliste licita la construcción de las primeras cuatro viviendas públicas por 335.991 euros
  8. Vuelca un coche dejando un herido leve en la carretera de Entrala

Morales del Vino ofrece a partir de 300 euros la gestión de la Piscina Municipal

Morales del Vino ofrece a partir de 300 euros la gestión de la Piscina Municipal

Roelos y Salce, escenarios del Encuentro Nacional de Piedra Seca con Sayago como icono de una técnica ancestral

Roelos y Salce, escenarios del Encuentro Nacional de Piedra Seca con Sayago como icono de una técnica ancestral

Jornada divulgativa en Torregamones para saber cómo actuar frente a los incendios forestales

Jornada divulgativa en Torregamones para saber cómo actuar frente a los incendios forestales

Celadores de Medio Ambiente de Castilla y León advierten: "el debilitado operativo de incendios resulta insuficiente para afrontar la realidad"

Todo preparado para la V Romería Flamenca de Cañizal

Todo preparado para la V Romería Flamenca de Cañizal

COAG respalda la movilización en Estrasburgo para exigir fertilizantes asequibles y defender la soberanía alimentaria

COAG respalda la movilización en Estrasburgo para exigir fertilizantes asequibles y defender la soberanía alimentaria

Denuncian que Castilla y León afronta la campaña de incendios con un 25% menos de agentes medioambientales

Denuncian que Castilla y León afronta la campaña de incendios con un 25% menos de agentes medioambientales

Guarrate crea un proyecto para recuperar un patrimonio subterráneo en el olvido

Tracking Pixel Contents