Morales del Vino ofrece a partir de 300 euros la gestión de la Piscina Municipal
Con una estimación del valor del contrato de 48.000 euros, las ofertas podrán presentarse hasta el 3 de junio
O. C.
Morales del Vino asignará la gestión de su recinto recreativo para esta temporada estival, tanto para la Piscina Municipal como para el bar. El Ayuntamiento presentaba la licitación a través de los canales oficiales para la gestión, que comenzará el día 8 de junio, tendrá duración de un año, y contempla la obligación de contratar a socorrista para la apertura del recinto.
Cualquier persona física o empresa que cumpla los requisitos mínimos puede presentarse a la licitación de forma libre hasta el 3 de junio. La convocatoria es de carácter urgente, debido a la inminencia de la época estival. La cifra de apertura es de 363 euros, IVA incluido, y el valor aproximado que se estima en el contrato es de 48.000 euros. El proceso de inscripción deberá hacerse de forma electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Para resolver estas y otras dudas, el Ayuntamiento ofrece dos métodos de contacto: por teléfono, en el número 980570139 y mediante correo electrónico: tecnico@ayunmorales.com.
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