Jornada de convivencia de alumnos del CEPA Viriato en Sanabria

Alumnos veteranos del Centro de Educación de Personas Adultas CEPA Viriato de Zamora han visitado Sanabria, dentro de las actividades programadas en la jornada de convivencia. Los asistentes acudieron al Centro del Lobo Ibérico Félix Rodríguez de la Fuente en Robledo, para seguir la visita cultural al Monasterio Cisterciense de San Martín de Castañeda.

La visita cultural se completó con un recorrido por el Museo de la Memoria de Ribadelago Nuevo, dedicado al recuerdo de las víctimas de la catástrofe de 1959, tras la rotura de la presa de Vega de Tera. El CEPA Viriato se convertía en uno de los primeros grupos de visitantes tras la apertura del museo para la temporada 2026.