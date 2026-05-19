Guarrate crea un proyecto para recuperar un patrimonio subterráneo en el olvido

No es posible entender la historia de Guarrate sin el magnífico patrimonio que duerme bajo el suelo de este pueblo de la comarca de La Guareña en forma de casi un centenar de bodegas subterráneas excavadas en arenisca. Para ser exactos, 74 más una tuda fuera del casco urbano conforman el conjunto de construcciones que un joven enólogo, apoyado por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Trambasaguas, se propone revitalizar mediante la recuperación del llamado barrio de bodegas.

Nada como predicar con el ejemplo. David Rodríguez Coco, impulsor de este ilusionante proyecto que ya ha dado sus primeros pasos con la creación de un censo y la situación en la que se encuentran, se ha comprado una bodega donde elaborará sus propios vinos y transformará en un espacio dinámico como el conseguido en la bodega del Ayuntamiento. La cava municipal como escenario de catas y degustaciones de productos de la tierra. Una apuesta por la recuperación de una tradición, vigente hasta el siglo pasado en Guarrate gracias a la fortaleza del vino y los viñedos como parte de la economía familiar y la vida social. La filoxera que devastó los viñedos europeos a finales del siglo XIX, borró del mapa buena parte de la viticultura en favor de otros cultivos.

David Rodríguez Coco y Noemí Riesco, alcaldesa de Guarrate / Alba Prieto

Y ese declive arrastró a muchos de estos tesoros de la arquitectura popular al abandono, el deterioro o la ruina. "Ya no se elabora vino como antes, algunas bodegas se hunden, otras se llenan de humedad y otras permanecen cerradas y olvidas" diagnostica David Rodríguez, empeñado junto al Ayuntamiento, la asociación Trambasaguas y un grupo de vecinos en dar un giro completo a esta situación porque "no queremos perder nuestra historia". "Algunas bodegas se construyeron hace siglos, puede que en la época romana; y he encontrando un documento de 1678 sobre expropiación de viñedos de Toro en Guarrate, lo que demuestra que hay recorrido histórico. Es un patrimonio que tenemos que cuidar tratando de que la gente vuelva a utilizarlas" incide el enólogo.

Barrio de bodegas de Guarrate / Nerea Sáez @lamiradarural

Es así como nace el "Manifiesto por la recuperación del Barrio de Bodegas de Guarrate", con la misión de transformar el barrio de bodegas subterráneas en "un espacio vivo de encuentro, memoria y desarrollo, que pueda ser disfrutado por los vecinos y compartido con quienes nos visiten". "Si conseguimos atraer a gente al pueblo, eso beneficiará a los negocios que tenemos y no queremos perder" abunda la alcaldesa de Guarrate, Noemí Riesco.

Bodegas de Guarrate / Alba Prieto

Rodríguez Coco cree contar con el apoyo del pueblo, a juzgar por la respuesta de 136 vecinos a la encuesta lanzada con una serie de preguntas en torno a estas construcciones subterráneas. "Sobre una escala de 5 puntos se valoró en 4,9 la idea de que las bodegas son parte de la identidad del pueblo; esto demuestra que hay un sentimiento de arraigo hacia estas construcciones que prácticamente ha estado en uso hasta hace 20 años". Todavía se recuerda la bodega que hizo de bar y en la memoria colectiva de los mayores perdura el dinamismo que generaba la viña.

Barrio de bodegas de Guarrate / Alba Prieto

Pero la cultura del vino sigue instalada en la zona. A diferencia de su uso tradicional vinculado a la viticultura, hoy las bodegas reúnen a familias, amigos o peñas, especialmente en fiestas. Citas que quieren dejar de ser puntuales para encontrar "un lugar con encanto, limpio, seguro y accesible, donde poder pasear sin miedo, donde se realicen actividades culturales y festivas para todas las edades, y donde cada vecino se sienta orgulloso de enseñar su bodega. Aspiramos a que sea un ejemplo de cómo el patrimonio puede traer vida a un pueblo gracias a la participación de sus vecinos".

Cata en la bodega del Ayuntamiento de Guarrate / D. R. C.

Hay acciones concretas que empiezan a tomar forma.El censo de bodegas para saber el número exacto, su estado y propiedad. Otro objetivo es continuar con las Jornadas de Recuperación del Barrio de Bodegas, que este año cumplirán su segunda edición. Y el no menos ambicioso diseño y señalización de una ruta patrimonial de bodegas, con un recorrido a pie explicando la historia de Guarrate.

Se busca también la implicación de los vecinos con trabajos comunitarios de limpieza y pequeñas actuaciones de conservación. Todo ello continuando con las actividades en la bodega municipal, como catas, charlas o meriendas, para "dar vida al barrio y fomentar el uso de las bodegas particulares".

Una apuesta por "situar a Guarrate en el mapa" y por "conservar y salvar un patrimonio que es de todos" defiende Rodríguez Coco.