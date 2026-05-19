COAG respalda la movilización en Estrasburgo para exigir fertilizantes asequibles y defender la soberanía alimentaria

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se ha sumado a la acción reivindicativa convocada este martes frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo por las organizaciones agrarias europeas, a través del Copa-Cogeca, coincidiendo con la presentación del futuro Plan Europeo de Acción sobre Fertilizantes.

La protesta pretende lanzar un mensaje claro a la Comisión Europea: la agricultura no puede seguir soportando unos costes de fertilizantes desorbitados que ponen en riesgo la viabilidad económica de las explotaciones, la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de Europa.

Desde COAG se advierte de que la actual coyuntura geopolítica ha evidenciado nuevamente la enorme vulnerabilidad estratégica de la Unión Europea en materia energética y de suministro de fertilizantes. Los agricultores afrontan la próxima campaña de compras con una incertidumbre extrema, tanto por los precios como por la disponibilidad real de materias fertilizantes esenciales para mantener los rendimientos productivos.

Los elevados precios de los fertilizantes están llevando ya a muchos agricultores europeos a plantear reducciones de abonado de entre el 40% y el 60%. Según estimaciones técnicas basadas en referencias oficiales del Ministerio de Agricultura, este recorte podría traducirse en pérdidas de rendimiento de hasta el 45% en cereales y de hasta el 35% en olivar tradicional. La consecuencia directa sería una fuerte caída de la producción agraria europea, más dependencia exterior y nuevas tensiones sobre los precios de los alimentos.

“Europa no puede permitirse perder capacidad productiva agraria por la falta de fertilizantes asequibles. Si no se actúa de forma inmediata y contundente, habrá consecuencias directas sobre la producción, los precios de los alimentos y la soberanía alimentaria europea”, ha señalado Jaume Bernis, responsable de COAG en el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Plan Europeo de Fertilizantes

La organización agraria considera especialmente preocupante que las señales conocidas hasta ahora sobre el futuro Plan Europeo de Fertilizantes apunten a una respuesta insuficiente frente a la magnitud de la crisis. En este sentido, COAG comparte plenamente la preocupación expresada por Copa-Cogeca ante la falta de ambición de las medidas que previsiblemente anunciará este martes la Comisión Europea.

Además, COAG alerta del impacto creciente que está teniendo el mecanismo CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono), que amenaza con encarecer aún más los insumos agrarios y reducir la competitividad de las explotaciones europeas frente a terceros países.

La situación resulta especialmente grave en sectores estratégicos como los cereales, donde la caída de precios en origen está coincidiendo con elevados costes de producción. En este sentido, COAG recuerda que los fertilizantes son un insumo imprescindible para garantizar rendimientos productivos sostenibles y reclama a la Comisión Europea medidas urgentes y eficaces que incluyan la suspensión inmediata del CBAM (mecanismo de ajuste en frontera del carbono) sobre fertilizantes y creación de un mecanismo estructural para compensar su coste para los agricultores o mayor flexibilidad en la Directiva de Nitratos para ampliar el uso de purín y digestato más allá del límite de 170 kg N/hectárea, para llevarlo a los 250, para seguir en la senda marcada por la UE para impulsar un mayor uso de los fertilizantes orgánicos.

Del mismo modo COAG exige un refuerzo significativo del seguimiento del mercado de fertilizantes con compromisos vinculantes y ejecutables de transparencia, así como la diversificación de soluciones de fertilización, mayor autonomía estratégica europea y modernización regulatoria que evite el bloqueo de innovaciones.