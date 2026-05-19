Celadores de Medio Ambiente de Castilla y León advierten: "el debilitado operativo de incendios resulta insuficiente para afrontar la realidad"

Celadores de Medio Ambiente de Zamora participan este martes en una concentración ante la sede de la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, a la que acusan de “seguir debilitando” el operativo de incendios forestales. Durante el acto de protesta, convocado por la Asociación de Celadores de Medioambiente de Castilla y León, los participantes han denunciado públicamente con la lectura de un manifiesto que la Junta “desprecia el talento, la experiencia y el buen hacer de unos profesionales cualificados”, a la vez que han reiterado que el “debilitado” operativo de incendios forestales “resulta insuficiente para afrontar la realidad que vive nuestra comunidad”.

Durante la concentración, los celadores también han criticado la decisión de la Junta de excluir a los celadores de medio ambiente del régimen de guardias de incendios, “suprimiendo de facto a 120 trabajadores del operativo Infocal”. En este sentido, han asegurado que, aunque desde la Consejería “intenten disfrazarlo diciendo que seguiremos colaborando en determinadas tareas, la realidad en muy distinta”, ya que “se nos pretende mantener disponibles fuera de nuestra jornada laboral, sin compensación, sin derechos equiparables al resto de colectivos del operativo y sin el reconocimiento profesional que merecemos”.

Ante esta situación, los celadores al alzado la voz este martes en Valladolid para denunciar que “no somos un recurso secundario”, a la vez que han defendido públicamente que son profesionales cualificados, con experiencia, formación y décadas de servicio en la extinción de incendios forestales. En este punto, han recordado que han participado en las tareas de extinción de algunos de los peores incendios que ha sufrido Castilla y León, tal y como los que afectaron a la Sierra de la Culebra o Molezuelas en Zamora o a otros que provocaron importantes daños en Gredos, la Montaña Palentina o Picos de Europa.

Celadores de Medio Ambiente protestan ante la sede de la Consejería. / Cedida

Del mismo modo, han dejado claro que han trabajado en condiciones extremas y, en ocasiones, poniendo en riesgo su propia seguridad para proteger montes, pueblos, explotaciones ganaderas, patrimonio natural y, sobre todo, vidas humanas. Por los motivos expuestos, para los celadores, resulta “incomprensible” que, en lugar de reforzar el operativo, aumentar medios humanos y mejorar las condiciones laborales, la Junta decida “eliminar efectivos y relegar a trabajadores con experiencia demostrada”.

La situación de los celadores de Medio Ambiente contrasta con los anuncios que realiza la Administración regional sobre inversiones en proyectos piloto y nuevas tecnologías o drones, cuando “lo que falta realmente sobre el terreno son personas, prevención y medios humanos suficientes”. Y es que, como han denunciado este martes, “ningún dron sustituye la experiencia de un profesional que conoce el monte, el territorio y la emergencia”.

La concentración también ha servido para recordar que, tanto los sindicatos como la Asociación de Celadores de Medio Ambiente, llevan años advirtiendo del vacío legal y administrativo que afecta al colectivo y, que lejos de solucionar el problema mediante un proceso serio de funcionarización, “se ha optado durante años por poner parches políticos y administrativos que solo aplazan el conflicto y aumentan la inseguridad jurídica de los trabajadores”.

Los participantes en el acto de protesta han exigido respeto, el cumplimiento íntegro del convenio colectivo, que se haga efectiva la reclasificación comprometida desde el 1 de enero de 2025, que se impulse el proceso de funcionarización pendiente desde la entrada en vigor del convenio colectivo de 2023 y su reconocimiento expreso en la Ley de Bomberos Forestales.

Por último, los celadores han reclamado seguridad jurídica, dignidad profesional y que no se debilite más un servicio especial para la protección de los montes y de los ciudadanos porque “cuando arde un monte, no entiende de categorías administrativas, no entiende de burocracia y tampoco entiende de recortes”. El acto de protesta ha concluido con una reflexión: “defender a los trabajadores del operativo es también defender el patrimonio natural de Castilla y León”.