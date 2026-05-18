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Los vecinos de este pueblo de Zamora, más preparados para prevenir incendios forestales

Bomberos del Consorcio Provincial explican a los vecinos de Carbellino de Sayago cómo actuar en primera instancia ante un conato o una situación de emergencia

Un bombero muestra a un niño el funcionamiento de una manguera utilizada para apagar incendios ante la mirada de los vecinos-

Un bombero muestra a un niño el funcionamiento de una manguera utilizada para apagar incendios ante la mirada de los vecinos- / Cedida

M. J. Cachazo

Bomberos del Consorcio Provincial, con base en Bermillo, han participado en una jornada de concienciación sobre incendios forestales celebrada el pasado fin de semana en la localidad de Carbellino de Sayago.

Una dotación del Parque Zona Sur se trasladó a la localidad con la intención de acercar a los vecinos herramientas prácticas de prevención frente a los incendios forestales. Así, los efectivos que participaron en la jornada mostraron a los vecinos cómo manejar y utilizar el kit de primera intervención entregado por la Diputación de Zamora a los Ayuntamientos de la provincia.

Vecinos prestan atención a los consejos de los bomberos durante la jornada de concienciación.

Vecinos prestan atención a los consejos de los bomberos durante la jornada de concienciación. / Cedida

Del mismo modo, los bomberos explicaron a los asistentes cómo deben actuar en primera instancia ante un conato o una situación de emergencia mientras llegan los servicios especializados en la extinción de incendios.

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La actividad, como ha resaltado la Diputación despertó un gran interés entre vecinos, agricultores y propietarios rurales, que pudieron conocer de primera mano consejos útiles para mejorar la autoprotección en el entorno rural y reducir riesgos en zonas de interfaz urbano-forestal.

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