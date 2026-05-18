Tábara revive la rogativa y el “Ramo de San Isidro” en el entorno de la Sierra de la Culebra

La villa de Tábara rememoró las tradicionales rogativas en el entorno de la mítica y mística Sierra de la Culebra con la celebración de la festividad de San Isidro Labrador, única en las Diócesis de Astorga y de Zamora. Los tabareses y tabaresas buscan la protección divina incluyendo la ofrenda y el canto del “Ramo de San Isidro” junto a los “Bollos Maimones”.

La procesión fue uno de los momentos álgidos de la celebración en honor al patrono de los agricultores donde los mayores portaron a San Isidro, los mozos el ramo y los niños los bollos maimones. De regreso a la iglesia tenía lugar la subasta de los “Brazos de la Andas” y la puja por el Ramo y los bollos.

La Plaza Mayor acogía luego una convidada popular organizada por la Junta Agropecuaria Local Tabaresa, el Ayuntamiento de Tábara y la Unión de Asociaciones Culturales que congregó en plena armonía a más de 400 comensales que disfrutaron de la degustación culinaria de longanizas, salchichón, queso, empanadas, hornazos y bebidas típicas como limonada, vino, refrescos y cervezas.

Una jornada que combinó la mejor gastronomía al aire libre, la música y un ambiente familiar que reforzó los lazos entre los tabareses y allegados de otros pueblos cercanos. San Isidro en Tábara, así se demostró, es mucho más que una festividad, “es un homenaje a la vida rural, a los trabajos del campo y a la identidad local agroganadera".

La jornada vino a reafirmar la capacidad de Tábara para mantener vivas las tradiciones, uniendo el pasado con el presente para labrarse un futuro, demostrando que la cultura rural puede seguir siendo un motivo de unión y orgullo para toda la comunidad tabaresa.

Dos jornadas festivas donde también hubo bailes con la disco móvil “Amon Ra”, un concurso infantil de dibujo sobre San Isidro Labrador, juegos tradicionales para todas las edades, hinchables para los niños y una actuación de copla con la cantante África.