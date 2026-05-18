Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MULTIMEDIA | Foro del Noroeste: Castilla y León, Asturias y GaliciaDavid Gago: "La siguiente gran obra será la de Mercazamora"Zamora estrena calle peatonalLa Diputación responde a las críticasMañana | Club LA OPINIÓN: León XIVKike Márquez, tras la derrota frente al Cacereño
instagramlinkedin

Tradiciones

Tábara revive la rogativa y el “Ramo de San Isidro” en el entorno de la Sierra de la Culebra

Más de 400 comensales participaron en la convidada organizada el la Plaza Mayor por la Junta Agropecuaria Local Tabaresa

GALERÍA | Tábara revive la rogativa y el “Ramo de San Isidro”

GALERÍA | Tábara revive la rogativa y el “Ramo de San Isidro”

Ver galería

GALERÍA | Tábara revive la rogativa y el “Ramo de San Isidro” / Chany Sebastián

Chany Sebastián

Tábara

La villa de Tábara rememoró las tradicionales rogativas en el entorno de la mítica y mística Sierra de la Culebra con la celebración de la festividad de San Isidro Labrador, única en las Diócesis de Astorga y de Zamora. Los tabareses y tabaresas buscan la protección divina incluyendo la ofrenda y el canto del “Ramo de San Isidro” junto a los “Bollos Maimones”.

La procesión fue uno de los momentos álgidos de la celebración en honor al patrono de los agricultores donde los mayores portaron a San Isidro, los mozos el ramo y los niños los bollos maimones. De regreso a la iglesia tenía lugar la subasta de los “Brazos de la Andas” y la puja por el Ramo y los bollos.

La Plaza Mayor acogía luego una convidada popular organizada por la Junta Agropecuaria Local Tabaresa, el Ayuntamiento de Tábara y la Unión de Asociaciones Culturales que congregó en plena armonía a más de 400 comensales que disfrutaron de la degustación culinaria de longanizas, salchichón, queso, empanadas, hornazos y bebidas típicas como limonada, vino, refrescos y cervezas.

Una jornada que combinó la mejor gastronomía al aire libre, la música y un ambiente familiar que reforzó los lazos entre los tabareses y allegados de otros pueblos cercanos. San Isidro en Tábara, así se demostró, es mucho más que una festividad, “es un homenaje a la vida rural, a los trabajos del campo y a la identidad local agroganadera".

La jornada vino a reafirmar la capacidad de Tábara para mantener vivas las tradiciones, uniendo el pasado con el presente para labrarse un futuro, demostrando que la cultura rural puede seguir siendo un motivo de unión y orgullo para toda la comunidad tabaresa.

Noticias relacionadas y más

Dos jornadas festivas donde también hubo bailes con la disco móvil “Amon Ra”, un concurso infantil de dibujo sobre San Isidro Labrador, juegos tradicionales para todas las edades, hinchables para los niños y una actuación de copla con la cantante África.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tramo luso de la carretera de Braganza a Puebla de Sanabria, a punto de perder 29 millones de financiación europea
  2. Una vaca brava se escapa a la carretera en Morales del Vino: hay un herido
  3. Cuatro casos de éxito para impulsar a la mujer rural zamorana en Red PAME
  4. El trágico secreto detrás del curioso nombre del pueblo Otero de Bodas, en Zamora
  5. La presión fiscal de Ribadelago duplica la de Madrid: 'Son impuestos de lujo para pueblos en abandono
  6. Sarracín de Aliste licita la construcción de las primeras cuatro viviendas públicas por 335.991 euros
  7. Vuelca un coche dejando un herido leve en la carretera de Entrala
  8. Villarino y Petisqueira celebran 40 años de devoción fronteriza a la Virgen de Fátima

Tábara revive la rogativa y el “Ramo de San Isidro” en el entorno de la Sierra de la Culebra

Tábara revive la rogativa y el “Ramo de San Isidro” en el entorno de la Sierra de la Culebra

GALERÍA | Tábara revive la rogativa y el “Ramo de San Isidro”

Los vecinos de este pueblo de Zamora, más preparados para prevenir incendios forestales

Los vecinos de este pueblo de Zamora, más preparados para prevenir incendios forestales

Ganaderos de Asturianos denuncian el aumento de ataques en Sanabria: “Está lleno de lobos, aquí hay un loberío enorme”.

Ganaderos de Asturianos denuncian el aumento de ataques en Sanabria: “Está lleno de lobos, aquí hay un loberío enorme”.

Asaja denuncia que la revisión de módulos fiscales “no tiene en cuenta la caída de la rentabilidad” en el campo

Asaja denuncia que la revisión de módulos fiscales “no tiene en cuenta la caída de la rentabilidad” en el campo

La reducción de los índices de rendimiento en el sistema de módulos beneficiará a 56.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León

La reducción de los índices de rendimiento en el sistema de módulos beneficiará a 56.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León

Puebla de Sanabria se suma al Día Internacional de los Museos y apuesta por la mejora de sus servicios turísticos

Puebla de Sanabria se suma al Día Internacional de los Museos y apuesta por la mejora de sus servicios turísticos

Moraleja de Sayago honra a San Isidro

Moraleja de Sayago honra a San Isidro
Tracking Pixel Contents