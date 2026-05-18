La reducción de los índices de rendimiento en el sistema de módulos beneficiará a 56.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León

El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos. En Castilla y León la reducción de la base imponible se estima en 39 millones de euros y beneficia a los aproximadamente 56.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

Adicionalmente, los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, que representen más del 50 por ciento del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5.

También se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25 por ciento del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no solo a los de consumo eléctrico estacional. Igualmente, se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).

Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices, que ha tenido en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2025.

Determinados sectores se beneficiarán de reducciones específicas, del 50 por ciento en el caso la apicultura, y del 30 por ciento en ovino y caprino, tanto para producción de carne como de leche. Como en otras ocasiones, se ha efectuado también un elevado número de reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo en importantes zonas productoras.

Estas deducciones se suman a la reducción general del 5 por ciento en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos establecida en la orden HAC/1347/2024, de 28 de noviembre.

Diversidad climática

Las reducciones aplicadas reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano.

En Castilla y León los agricultores y ganaderos se pueden beneficiar de las reducciones establecidas a escala nacional: ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09; ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18; y apicultura de 0,26 a 0,13.

Otras importantes minoraciones que afectan a todo un ámbito provincial son, en Ávila: nuez de 0,26 a 0,09, cereza y guinda de 0,37 a 0,19; en Burgos: nuez de 0.26 a 0.13, alfalfa de 0,37 a 0,26; en Palencia: ajo de 0,26 a 0,13; en Salamanca: castaña de 0.26 a 0,18; en Segovia: manzana de 0,37 a 0,26, ciruela de 0,37 a 0,07 y almendra de 0,26 a 0,13; en León: lentejas de 0,26 a 0,18, castaña de 0,26 a 0,13; en Valladolid: pera de 0,37 a 0,19, judías verdes de 0,26 a 0,13, calabaza de 0,26 a 0,13; en Zamora: castaña de 0.26 a 0.05, uva para vino con D.O de 0,32 a 0,22, uva para vino sin D.O de 0,26 a 0,18.

Además, se efectuaron reducciones adicionales en determinadas zonas y cultivos a nivel municipal. Esa medida afecta a los cereales en 392 municipios: 12 en Ávila, 106 en Burgos, 9 en León, 64 en Palencia, 17 en Salamanca, 34 en Segovia, 63 en Soria, 63 en Valladolid y 24 en Zamora. A los forrajes en 93 municipios: 7 en Burgos, 4 León, 2 en Soria, 40 en Valladolid, 4 en Zamora y 36 en Palencia. A los frutos secos en 2 municipios:1 de Burgos y 1 de Zamora. Y a los frutos no cítricos: cereza 4 municipios: 2 de Ávila, 1 de Salamanca y 1 de Soria.

También afecta a los productos hortícolas en 16 municipios: 1 de Burgos, 2 de Segovia, 3 de Salamanca, 4 de Soria, 3 de Zamora y 3 de Valladolid; a los productos hortícolas: Ajo en 24 municipios: 4 de Segovia, 1 de Salamanca, 18 de Valladolid y 1 de Zamora; a la remolacha azucarera en 11 municipios: 1 en Ávila, 1 en Burgos, 1 en León, 1 en Palencia, 1 en Salamanca, 1 en Soria, 4 en Valladolid y 1 en Zamora; y a la uva para vino con D.O. en 44 municipios: 24 Burgos, 2 León, 4 Segovia, 1 Soria y 12 Valladolid y 1 Zamora.