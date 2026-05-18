Puebla de Sanabria se suma al Día Internacional de los Museos y apuesta por la mejora de sus servicios turísticos

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, a través de la Concejalía de Turismo, se ha sumado este lunes 18 de mayo a la celebración del Día Internacional de los Museos ofreciendo entrada gratuita para los visitantes del Castillo y de los diferentes museos de la fortaleza renacentista durante toda la jornada de apertura.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el Ayuntamiento para continuar mejorando la gestión de los servicios turísticos, reforzar la calidad de los recursos municipales y adaptarse a las nuevas formas de viajar y conocer el territorio.

Dentro de esta planificación, el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria seguirá apostando por el área de caravanas mediante una renovada gestión desarrollada junto a la entidad especializada Trip Stop. La empresa, con más de 20 años de experiencia y responsable de la gestión de más de 1.700 áreas de autocaravanas en España y Portugal, permitirá modernizar y agilizar la atención a las personas usuarias de este espacio turístico municipal.

El área camper de Puebla de Sanabria está ubicada en una parcela de 9.500 metros cuadrados, a tan solo 800 metros del casco urbano, y dispone de 48 plazas para caravanas, autocaravanas y vans. El recinto cuenta con espacio cercado, iluminado y videovigilado, además de servicios de vaciado de aguas grises y negras y llenado de agua. El coste de utilización es de 5 euros por 24 horas.

El Ayuntamiento continúa además reforzando la colaboración con asociaciones y entidades de relevancia turística. En este sentido, junto a la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, se está trabajando en la puesta en marcha de una nueva página web y una aplicación móvil orientadas a actualizar la información del destino y fidelizar a las personas visitantes mediante un club de personas asociadas con ventajas exclusivas en las localidades adheridas a la red.

La innovación y la transformación digital siguen siendo también ejes prioritarios para el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. Por este motivo, el municipio mantiene su colaboración con Segittur en el desarrollo y enriquecimiento del proyecto piloto de la Plataforma Inteligente de Destinos.

Asimismo, el Ayuntamiento volverá a participar próximamente en el Encuentro de Gestores que se celebrará en Vitoria a comienzos del mes de junio, donde se debatirá sobre sostenibilidad, gobernanza turística y el papel de la Inteligencia Artificial en el sector.