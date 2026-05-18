Puebla de Sanabria completa la restauración de la defensa amurallada y el puente sobre el foso

Las obras de restauración y recuperación de las estructuras defensivas de Puebla de Sanabria, de los siglos XVII y XVIII, están prácticamente finalizadas dentro del Programa del 1,5% Cultural del Estado para conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español. La obra más sobresaliente es el paso levadizo "pontón" sobre pilares que daba acceso a la Puerta de Sanabria. El visitante recorre sobre el foso una veintena de metros por el espacio que antes ocupaba un desconocido puente levadizo.

Las cuatro áreas o zonas de intervención han sido el baluarte oeste del cementerio, el baluarte este del antiguo almacén, la restauración del pontón y la zona norte, completado con la urbanización general del entorno del conjunto, según el proyecto del arquitecto Francisco Somoza. El presupuesto era de 1,1 millones de euros, aportados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria.

En el baluarte oeste se ha practicado un sistema de drenajes intramuros y extramuros para resolver el problema de humedades. En la intervención se han reutilizado los materiales, lajas y mampostería, originales que se encontraban en buen estado, en la reintegración de sectores deformados o derrumbados y se ha retirado el mortero de cal y restos vegetales.

En el baluarte de El Almacén, además de la limpieza, se ha recuperado el trazo original del foso con supervisión arqueológica. Se han llevado a cabo los trabajos de reconstrucción de los muros y la dotación de drenajes intramuros para canalizar las aguas pluviales y evitar las humedades en los paramentos del baluarte reconstruidos. El muro se ha reconstruido a dos caras similares a los que había y que se derrumbaron.

El pontón sobre el foso sirve de nuevo para acceder a la Villa a través de la puerta Norte, situada en el baluarte oeste de la Tena que llevaba casi en línea recta hasta la Puerta de Sanabria que marcaba el ingreso al primer recinto amurallado. En el siglo XVII el pontón tenía una plataforma levadiza pegada a la puerta de acceso, como medida defensiva. En esta zona la intervención ha sido importante al despejar toda la mampostería, tierra y vegetación que tapaban los ojos del "puente".