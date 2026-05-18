Moraleja de Sayago honra a San Isidro

Moraleja de Sayago ha celebrado este domingo la fiesta de San Isidro. Los agricultores y ganaderos de esta localidad, por tradición agrícola y pecuaria desde los más remotos tiempos, tras la celebración de la Santa Misa en el templo parroquial, se trasladaron en procesión a la ermita del S. XVIII para que el Santísimo Cristo de la Paz acompañara al cortejo hasta la salida del pueblo, donde tuvo lugar la tradicional bendición de campos.

La fiesta del santo labrador se ha venido celebrando en esta localidad con el ritual que establecen los estatutos de la Cofradía de Cristo desde 1719. Hoy, más de doscientos cofrades componen esta cofradía y superan la treintena los ganaderos en activo. La devoción a San Isidro sigue vigente y en su fiesta participan la mayor parte de ellos y sus familias.