Ganaderos de Asturianos denuncian el aumento de ataques en Sanabria: “Está lleno de lobos, aquí hay un loberío enorme”.

Una explotación ganadera de Asturianos de Sanabria sufría este fin de semana dos nuevos ataques de lobo en menos de 24 horas con el resultado de un ternero muerto y otro herido. El responsable de la ganadería, Pedro Ovelar, señalaba el aumento de los ataques en plena época de partos del ganado bovino.

El número de crías “recién nacidas ni se sabe. Si no es un día es otro, los terneros no aparecen”. Las vacas tienen todos los indicios de haber parido pero “los teneros no aparecen”, como tampoco “encontramos ni huesos, ni piel” ni ningún rastro que permita a la Guardería Medioambiental certificar los ataques. El ganado en régimen de extensivo está en el monte de Asturianos, donde se producen los partos. Como denuncia Pedro Ovelar “está lleno de lobos, aquí hay un loberío enorme”.

Es en esta época de partos cuando más daños denuncian. Al año “denunciaré unos 30”. Y a estas alturas “llevaré unos 20”. La ausencia de restos impide a los ganaderos reclamar la totalidad de las pérdidas al no poder aportar los restos de las crías. La última novilla fue atacada por los lobos que le desgarraron el rabo, depreciando el valor del ejemplar. El último ternero recién nacido también fue hallado antes de que los lobos lo devoraran.

Ternero muerto por el ataque del lobo / Araceli Saavedra

Desde hace más de un año “no nos han pagado nada”. En esta misma situación se encuentran la mayoría de los ganaderos de vacuno, tanto de la zona de Sanabria como de la Alta Sanabria, que ya han reclamado a la Junta el retraso en el cobro de las indemnizaciones de hace más de un año.

Las indemnizaciones no cubren el valor real de una ternera, de los 1.500 euros de precio de mercado “nos pagan 800 euros” con lo que supone de pérdidas al productor. Otro de los daños que no se tiene en cuenta es para las propias vacas “porque los lobos las corren, las estresan y las hacen abortar o le adelantan los partos”.

La situación es extrema para los ganaderos de extensivo que denuncian una mayor vigilancia sobre las personas que sobre las manadas de lobos que están en aumento proporcional a la disponibilidad de ganado con el que alimentarse. El malestar lleva al extremo de cerrar las explotaciones sobre todo entre los titulares que llevan más años con las explotaciones y que no ven solución, ni respaldo.