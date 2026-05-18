"Las farmacias rurales son buenas observadoras de casos de violencia"

¿Tratar el tema de las emociones continúa siendo un reto en el medio rural y especialmente en aquellas zonas más alejadas de las grandes urbes?

Totalmente. La mujer que está pasando por este proceso va a sentirse siempre inicialmente muy juzgada primero por la familia, segundo por las instituciones y por el propio pueblo. Y su solución es aislarse, lo que anula todos los recursos personales. Las emociones siguen siendo unas grandes desconocidas y, sin embargo, suponen el primer paso hacia la aceptación y el sentirse escuchado. Por eso son tan importantes herramientas como el VioGen y servicios como la Guardia Civil en los pueblos.

¿Existe mayor concienciación, tanto social como individual a la hora de contar y de denunciar?

Ese es un paso que aún hay que trabajar mucho y en el que todavía queda por hacer. Muchas mujeres no denuncian y cuando lo hacen entran en un dilema continuo pesando en si la retiran o no, sobre qué va a pasar a partir de entonces con sus hijos… Eso genera un estrés brutal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchar, transmitir confianza, decir "bueno, ya has llegado aquí, ya hay alguien que te va a escuchar". Eso para ellas ya supone un gran apoyo y un punto de inicio crucial para continuar avanzando en esa línea y ayudarla, que es en definitiva, el fin último.

¿Qué recursos fuera de la ciudad pueden servir de punto de apoyo y visibilización?

Las farmacias pueden ser de una gran ayuda, porque ¿quién no acude a ellas? Las farmacias son buenas captadoras de esta problemática social, como de muchas otras como la soledad no deseada, porque cumplen con una función de observación continua. No dejan de ser un servicio de cercanía y apoyo para que la mujer que lo precise se acerque con confianza, porque de base tienen mucho miedo. Mucho. Y el miedo paraliza a cualquiera. En este sentido, podríamos decir que su papel es similar al de los médicos o los educadores a la hora de ejercer de captadores. Con todo, se trata de un papel que requiere cautela.

¿Hasta qué punto la diferencia en la percepción social desincentiva a la hora de dar el paso de denunciar o, simplemente, de contarlo?

La percepción social es bestial y, lo creamos o no, sigue habiendo mucho estigma en determinadas zonas, lo que las encierra aún más en sí mismas. Y ahí hay un problema muy difícil de resolver.

¿Cómo puede una mujer detectar esos primeros signos?

Es muy difícil por la sutileza de la conducta de la persona agresora y machista que vive con ella, porque el ciclo de la violencia es constante dentro del hogar, algo que normalmente cambia de manera radical fuera en contextos de interacción social.

Hablamos de perfiles en el caso de los agresores, pero ¿se puede extrapolar a la otra parte?

Para nada y nosotras lo vemos a diario. Existen mujeres muy formadas, las hay con titulaciones, las hay trabajadoras, las madres, solteras… Bien es verdad que el proceder de otro país o las creencias influyen muchísimo en su comportamiento y pueden favorecer esa sumisión –como pasa en los pueblos–.

¿Cómo se pueden educar las emociones en el medio rural y cómo lo trabajáis desde Azavi?

La prueba más reciente la vimos en las últimas charlas impartidas en Moraleja del Vino organizadas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Decidimos llevar a unas usuarias de nuestra asociación con diferentes edades y perfiles que fueron desgranando sus emociones durante todo el proceso. Yo les preguntaba y ellas hablaron de miedo, de dudas, de autopresión... No dejan de ser emociones que guardan un estrecho vínculo con la violencia y que son comunes a todas ellas. El resultado creo que fue muy agradable y revelador.

La mujer que está pasando por este proceso va a sentirse siempre inicialmente muy juzgad y su solución es aislarse. Por eso son tan importantes herramientas como el VioGen y servicios como la Guardia Civil en los pueblos.

Incorporar casos reales con mujeres que han pasado por esas situaciones supondrá un recurso valioso a la hora de que otras usuarias se vean reflejadas.

Es obvio que no es una panfletada y eso lo queremos dejar claro: son mujeres (en este caso) jóvenes que han empezado una relación tóxica, que incluso han caído de nuevo, pero que han sabido reaccionar saliendo de esa situación que es muy dura y están muy orgullosas de haberlo logrado. Así se sienten a día de hoy y así lo expresaron.

Habla del miedo a que validen su relato como lastre a la hora de contarlo.

Es que hay que creerlas. ¿Por qué no? Además, casi todas coinciden en los mismos pasos y los mismos indicadores.

¿Cuál es el trabajo diario de Azavi?

Disponemos de grupos de terapia con entre tres y cuatro sesiones semanales. Es lo que mejor nos está funcionando porque es un tratamiento grupal en la que todas participamos e interactuamos tratando de levantar a la otra. Además, cuentan con apoyo psicológico y acompañamiento profesional individualizado dirigido para ellas como para los hijos. Otra de las líneas de apoyo que es muy agradecida es el programa de alimentos que permite ayudar a las usuarias en situaciones más vulnerables. Más allá de eso, tratamos de estar siempre activas con actividades de prevención y sensibilización en la calle en días especiales. Somos una asociación pequeña pero con 12 años de andadura.

¿Qué podríamos hacer para atajar esta problemática?

Algo tan sencillo como seguir trabajando día a día sin hacer caso a todo ese negacionismo que está presente en la sociedad y que no deja de ser un estigma para la mujer. Nadie pretende que vayamos continuamente hablando de violencia de género, pero es verdad que hay una realidad durísima con casos terribles y muertes, incluso de hijos. Afortunadamente en Azavi durante nuestra trayectoria solo hemos tenido que lamentar un caso, pero sabemos la realidad que hay fuera y que de hecho nos golpea casi todas las semanas.